Entérate qué hace José Luis Perales en su vida privada

Hoy por la noche José Luis Perales realizará su primera presentación en territorio salvadoreño. Por ello te comentamos algunos aspectos que no conocías sobre la vida del cantautor español que recién acaba de cumplir 72 y se encuentra promocionando su disco “Calma”, que lanzó el pasado 22 de abril de 2016 y está compuesto por 10 canciones.

Perales reveló a LA PRENSA GRÁFICA, en una entrevista telefónica, que desde pequeño ha sido muy tímido y que por esa razón le ha costado tener varios amigos. “A veces mi mujer me dice que soy feliz y que no necesito a mucha gente para pasarla bien. Cuando era niño no tenía muchos amigos, mis amigos eran los libros, los poemas de Bécquer y algunas cosas como un anteojo para ver desde la casa de mis padres”, recordó el artista.

El cantante también comentó que cuando no está de gira es un “ciudadano de a pie” como todos los demás y que aprovecha al tiempo para realizar jardinería, hacer cerámica, escultura y escribir libros. De hecho, Perales publicó el 26 de noviembre de 2015 una novela denominada “La melodía del tiempo”, la cual narra la historia de un pueblo castellano a lo largo de tres generaciones. Perales dijo que actualmente se encuentra celebrando la tercera edición de esta obra.





“Tengo una pequeña villa (muy pequeñita), donde hago mi propio vino, con uvas muy tempranillo, allá en el pueblo donde yo nací (en Castejón, España). Tengo esa casa absurda en la que escribo cada vez que tengo que escribir canciones. Tengo una vida llena de cosas y cada cosa tiene su tiempo y conviven todas las aficiones. Cuando llega el tiempo en que uno está preñado de ideas, entonces es cuando me siento a escribir y eso sucede cada dos años, que es cuando saco un nuevo disco”, dijo el artista.

Otro dato importante es que Perales cuenta con un pequeño barquito, al cual lo ha bautizado bajo el nombre de “El velero libertad”, mismo nombre que su exitosa canción que forma parte del disco “Tiempo de otoño” y llegó al mercado en 1979 con otros éxitos musicales como “Me llamas” y “El Amor”.







Aunque no se considera orgulloso, el artista reveló que ha cumplido todos los sueños que algún día esperó cumplir, puesto que lleva 30 años casado con la misma mujer y tiene dos hijos mayores que le han alegrado la vida haciéndolo abuelo de tres nietos; además, comentó que viven muy cerca y se ven a menudo. “Creo que no tengo derecho a pedir nada más. Ha sido demasiada generosa la vida conmigo”, agregó Perales.