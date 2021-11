Entre Beatles y superhéroes

SLa mayoría de los grandes estrenos para este mes son de Disney+, de hecho, el próximo 12 de noviembre se celebrará el Disney+ Day donde se anunciaran todas las novedades que traerán para el resto de este 2021 y las futuras sorpresas. Con este anuncio la ansiedad para muchos usuarios está aumentando ya que se darán a conocer películas, series, especiales y cortos, así como adelantos y clips exclusivos. También habrá apariciones de grandes estrellas que han trabajado para la plataforma y todo por una sola razón: celebrar sus dos años.

Pero mientras ese día llega, acá te compartimos algunos de los estrenos más destacados de esta plataforma y de otras, para que tu noviembre tenga la variedad que buscas para toda la familia. Acá vamos.

JUNGLE CRUISE

Estrenada en julio y protagonizada por Dwayne Johnson, a quien muchos llaman el "Rey Midas" del cine, porque todo lo que toca es exitoso, estará disponible para todos los suscriptores. En principio, estaba disponible solo en Disney+ Premier Access.

Tanto es el éxito de la película que ya está confirmada la secuela, siempre con Dwayne Johnson y Emily Blunt, a la cabeza, quienes volverán a dar vida al capitán Frank Wolff y la investigadora Lily Houghton respectivamente. Michael Green, uno de los guionistas de la primera entrega, escribirá la secuela.

La película, que estuvo en desarrollo durante más de 15 años antes de llegar finalmente a la gran pantalla, se basa en la popular atracción de Disneyland, una de las atracciones originales cuando se inauguró el parque temático en 1955.

OLAF PRESENTA

También se estrenará el viernes 12 y es una serie de cortos originales de Walt Disney Animation Studios.

En esta nueva serie de cortos protagonizados por Olaf, el muñeco de nieve convertido en un singular narrador, recrea momentos de los clásicos de animación de Disney La Sirenita, Moana, El Rey León, Aladino y Enredados. En Olaf Presenta, el querido muñeco de nieve de "Frozen: Una aventura congelada", se convierte en el centro de atención y pasa de ser un muñeco de nieve a showman al asumir como productor, actor, vestuarista y creador de escenarios para narrar nuevas versiones de cuentos clásicos.

Este querido personaje demuestra su talento teatral y asume papeles tan icónicos como una sirena, un genio y un rey león, mientras entretiene a Arendelle, sin duda una gran apuesta para los más pequeños de la casa.



HAWKEYE

Esta serie original Disney+ de Marvel Studios estrenará sus episodios 1 y 2, el miércoles 24 de noviembre en la plataforma.

Luego del éxito de “WandaVision”, “Falcon and the Winter Soldier”, “Loki” y “What If”, Disney+ y Marvel preparan el estreno de la que sería su quinta serie que contará con seis capítulos y narrará cómo Clint Barton (Jeremy Renner quien le ha dado vida en los últimos años) conoció a su discípula Kate Bishop (Hailee Steinfeld). La serie que tiene lugar después de los eventos de “Avengers: Endgame” (2019) fue pospuesta en varias ocasiones por la pandemia, cuyo rodaje inició a principios de diciembre de 2020 y concluyó el 21 de abril de 2021 en Nueva York.

SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS

Película de Marvel Studios que estará disponible para todos los suscriptores el 12 de noviembre se estrenó en cines en septiembre es considerada como "la nueva era de Marvel".

La película lleva recaudados 370 millones de dólares, hasta el momento. Y, para evitar lo sucedido con Scarlett Johansson y "La Viuda Negra" Disney prefirió aplazar el estreno en la plataforma de streaming al 12 de noviembre, 69 días después para hacerlo coincidir con su segundo aniversario.

La película está protagonizada por Simu Liu como Shang-Chi, quien debe enfrentarse al pasado que creía haber dejado atrás cuando queda atrapado en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos. La película también está protagonizada por Awkwafina como Katy, la amiga de Shang-Chi; Michelle Yeoh como Jiang Nan y Tony Leung como Xu Wenwu, el padre de Shang-Chi; así como Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Yuen Wah, Ronny Chieng, Zach Cherry y Dallas Liu.



ENTRELAZADOS

Los 10 episodios estarán disponibles el 12 de noviembre y es una serie musical dramática para adolescentes, producida íntegramente en Latinoamérica, específicamente de Argentina.

Disney Entrelazados sigue a Allegra (protagonizada por Carolina Domenech) una joven que sueña con ser parte de la compañía de teatro musical Eleven O’Clock y convertirse en la protagonista de “Freaky Friday”, obra que consagró a su abuela años atrás. La abuela Cocó es una leyenda viviente del mundo de la comedia musical y tiene una relación complicada con su hija Caterina, madre de Allegra. La vida de Allegra se altera por completo cuando encuentra un misterioso brazalete en su casa que la envía a 1994, el año en que Caterina tenía su edad y daba sus primeros pasos en Eleven O’Clock mientras vivía a la sombra de Cocó, una estrella en el pico de su carrera.



THE BEATLES: GET BACK

Esta es sin duda una serie documental que tiene el éxito garantizado. Su estreno está programado para el jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de noviembre (un episodio diario).

La serie documental original de Disney+ es dirigida por Peter Jackson y fue íntegramente realizada a partir de filmaciones inéditas. "The Beatles: Get Back" tendrá la capacidad de transportar al público fanático de este histórico cuarteto a sus sesiones de grabación en 1969, las cuales se convirtieron en un momento de quiebre en la historia de la música.

Esta docuserie explora la realización del álbum "Let It Be", cuyo título provisional era "Get Back", mientras sus miembros intentan escribir 14 canciones nuevas y se preparan para su primer concierto en vivo después de más de dos años. La amistad que comparten John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se pone a prueba.

El proyecto se anunció el 30 de enero de 2019, al cumplirse el 50 aniversario del concierto en la azotea, pero el 11 de marzo de 2020, The Walt Disney Studios anunció que había adquirido los derechos de distribución mundial del documental de Jackson. El 12 de junio de 2020, debido a la pandemia de covid-19, el estreno fue programado para llegar este mes.