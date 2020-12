Entrevista | "La unión familiar es el héroe en esta película" Gerard Butler

Gerard Butler vuelve a la pantalla gigante con "El Día del Fin del Mundo" (Greenland), una película estrenada en agosto de este catastrófico 2020, que pretende desarrollar un relato acerca de la familia, la protección y el sentido de comunidad dentro de una sociedad que se está desmoronando gracias a un desastre natural que se escapa de sus manos.

La acción y la catástrofe van de la mano en esta película gracias al asteroide más grande de la historia que va a impactar en la Tierra y aniquilar todo rastro de vida, los Gobiernos de todo el mundo realizan un sorteo en el cual los afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos. Esta decisión desata un caos a nivel mundial. Su protagonista, Gerard Butler, nos cuenta qué significó para él filmar esta película.

El Día del Fin del Mundo no es nada similar a otros films de catástrofe. ¿Sintió eso al leer el guión?

Sí, hubo algo increíblemente arraigado, auténtico y visceral que nunca antes había visto en una película de catástrofe. En otros films de este tipo se suele elegir entre qué tanto deseas enfocarte en cosas como un monstruo o cuánto tiempo le dedicas a los efectos o en proteger asuntos oficiales como el Presidente. Pero en este caso, se trataba de cuán profundo y personal los personajes se verían afectados, y eso fue lo que me encantó... Comienza siendo prácticamente un drama familiar: marido y mujer tratando de recomponer la pareja y ver si pueden superar las dificultades del matrimonio protegiendo a su hijo. El cometa es simplemente un rumor de fondo.

“Estos son obviamente tiempos desafiantes e inusuales a los que aún estamos tratando de acostumbrarnos. No teníamos idea al hacer esta película sobre qué tan alineada iba a llegar a estar en relación a lo que está sucediendo hoy en día”

¿Puedes contarnos sobre tu personaje John Garrity?

Lo que realmente me gustó de John Garrity fue la astucia de su personalidad. No es una estrella en acción, sino que es simplemente un hombre con un trabajo. Sigue intentando constantemente hacer lo mejor puede para poder estar presente para su hijo y volver a estar juntos con su esposa. No ha hecho particularmente un estupendo trabajo y creo que eso es algo de lo que se va dando cuenta a medida que la historia avanza. Cuando el momento llega, es un hombre fuerte y saca la necesidad que tiene de proteger a su familia y usa todo lo que tiene en su poder para mantenerlos a salvo, incluso cuando parece que tiene una chance en un millón de superar la situación. Considero que la unión familiar es el héroe en esta película.

¿Estabas preparado para la emotividad que este film resultó tener mientras que estabas filmando?

Trabajar con el director Ric Roman Waugh facilitó el que pueda lograr transmitir lo máximo posible para provocar emoción en la audiencia; y nadie lo hace mejor que Ric. Es por esto que disfruto trabajando con él, desde mi última película Agente Bajo Fuego (Angel Has Fallen) porque en todas sus películas he vivido lo que vive el personaje. Estos personajes están por un lado devastados y por otro inspiran.

¿Quién es?

Nombre completo: Gerard James Butler

Nacimiento: 13 de noviembre de 1969, Paisley, Escocia

Trayectoria: actor de cine, televisión y productor

La familia atraviesa muchas cosas durante la película. En tu opinión, ¿hay alguna escena en particular que creas que se destaque al volver a verla?

Es una buena pregunta porque hubo muchas escenas en este film que se sintieron muy poderosas y devastadoras mientras que las hacíamos. Diría que la que realmente quedó grabada en mi memoria es aquella en donde nos damos cuenta que este cometa va a ser mucho más dañino de lo que creíamos en un principio. Una fiesta en nuestra casa se convierte en una despedida de amigos y familiares en dos segundos. Lo más importante en todo momento es el amor y la importancia de la familia.

El film se siente como un presentimiento a los tiempos que estamos viviendo.

Estos son obviamente tiempos desafiantes e inusuales a los que aún estamos tratando de acostumbrarnos. No teníamos idea al hacer esta película sobre qué tan alineada iba a llegar a estar en relación a lo que está sucediendo hoy en día. Pero considero que cualquier conclusión a la que se llegue relacionando esta película y lo que está ocurriendo, serán todas increíblemente positivas y catárticas en un modo tal que nunca hubiéramos pensado que este film podría ayudar. Te eleva ya que uno se da cuenta que no importa lo que suceda, siempre prevaleceremos, lo atravesaremos.

Eliges roles muy diferentes, ¿qué es lo que te influencia en tus decisiones actorales?

Creo que muchas cosas han sucedido en los últimos dos o tres años. Algunos son de índole personal y otros a nivel mundial que hacen que reflexiones acerca de qué es lo que están haciendo con tu tiempo en esta vida. Me siento afortunado de haber trabajado muy duro, lo que me ha permitido reevaluar y poder decir "no quiero trabajar simplemente porque sí, sino que siempre creo en todos los proyectos de los que soy parte". Considero que deben ser significativos para mí y sentir que también lo serán para el público. Quizás la mejor manera de decirlo es que con el tiempo he crecido en todas mis películas.

FICHA TÉCNICA GREENLAND

Año: 2020

País: Estados Unidos

Dirección: Ric Roman Waugh

Guion: Mitchell LaFortune, Chris Sparling, Ric Roman Waugh

Música: David Buckley

Fotografía: Dana Gonzales

Género: Thriller. Drama. Catástrofes. Supervivencia.