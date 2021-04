Entrevista | Mare Of Easttown, un thriller policiaco desde la mirada de Craig Zobel

Mare of Easttown es de las últimas producciones estrenadas por la cadena internacional HBO, la cual narra la historia de la detective Mare Sheehan, interpretada por la ganadora del Óscar Kate Winslet.

Sheehan tendrá que investigar y resolver el asesinato de un miembro de la comunidad mientras atraviesa dificultades en su vida personal, "Mare tendrá que lidiar al tiempo con su propia vida y cómo todo lo que creyó cierto empieza a desmoronarse a su alrededor", adelanta el comunicado de prensa de HBO.

La producción nos ubica en un pueblo de Pensilvania, en donde la detective inicia un viaje sombrío que involucra a una comunidad cerrada, y muestra como las familias y las tragedias del pasado pueden definir el presente.

El thriller policíaco, dirigido por Craig Zobel, se estrenó el pasado 18 de abril exclusivamente por HBO y HBO GO y significa el regreso de Winslet a la pequeña pantalla después de diez años de su trabajo en Mildred Pierce, que le valió el Globo de Oro y el Emmy.

En este contexto, el cineasta y actor estadounidense, Zobel, habló en una entrevista compartida por HBO sobre detalles de la producción y que fue lo que lo motivó a aventurarse en esta miniserie que tendrá 7 capítulos. Esto es lo que dijo.

¿Cómo llegaste a Mare of Easttown?

Cuando me involucré, la producción ya había comenzado. El director original tuvo que irse del proyecto por motivos personales. Entonces, me subí a bordo poco después de que la producción empezara a grabarse. ¡Y estuve en el proyecto durante más de un año!

Kate Winslet, actriz

¿Qué aspecto del proyecto hizo que tuvieras ganas de embarcar en él en circunstancias difíciles?

Leí el guion inmediatamente y me gustó la historia. Pero creo que lo que realmente me atrajo fue que HBO pudo compartir algunas tomas -no eran ni escenas- y temas que ya habían sido grabados. Creo que muchos de nosotros siempre fuimos fans de Kate (Winslet).

Me encanta desde Criaturas Celestiales, pero nunca la había visto hacer este tipo de cosas antes. Muy rápidamente, pensé: "ah, es una elección genial".

Mare Sheehan es una persona muy capaz, logró cargar un fardo y aun así hacer su trabajo, y de cierta forma tener su propia vida. En esencia, la serie es sobre eso: sobre la capacidad de cada uno.

¿Cómo es dirigir solo toda una miniserie?

Es la segunda vez que lo hago. Antes fue en la serie "One Dollar", en CBS All Access, que nadie vio, pero tengo orgullo de ella, y me dio mucha más noción de cómo hacerlo esta vez. De cierta forma, eres responsable por ver el bosque y todos los árboles al mismo tiempo. En mi opinión, es bueno que la serie sea exhibida una vez por semana porque sabes que las personas van a procesar cada episodio, sin atracones. En esta historia específica, considerando que es una historia de misterio, el reto era poder estructurar todo eso sin perder de vista donde estarían las personas.

¿Qué tipo de serie es Mare of Easttown?

No se trata de una serie solo sobre una investigación policial. No es de procedimiento. Diría que es una especie de drama que tiene un elemento policial de misterio. Pero en mi cabeza es, en realidad, sobre esa mujer. En verdad, es un retrato.

¿En qué medida crees que Mare es fruto del lugar de donde viene?

Me parece que mucho. Siempre jugábamos con Mare "of Easttown". Repetíamos el título de la serie, porque era muy formativo para la historia y para lo que queríamos mostrar. La serie tenía consultores técnicos locales. Kate y yo nos mirábamos y decíamos que eso no se ve en Los Ángeles, no se ve en Londres. Era muy específico y tan impresionante que intentábamos honrar y dar vida a ese lugar.

¿Cómo describirías el mundo que intentaban crear?

Lo llamamos "extraurbano". No muy suburbano ni rural, y sí como esos lugares de los Estados Unidos que están fuera de una ciudad, pero aun así son bastante poblados. Pensilvania es un lugar loco.

No quiero destacarlo, pero cuando estábamos filmando en Pensilvania, esperábamos para ver qué sucedería con los votos en Filadelfia, para descubrir qué había ocurrido con la elección presidencial.

¿De qué manera la pandemia de Covid-19 afectó las filmaciones?

Todos estaban siempre con equipos de protección personal. Y teníamos protocolos logísticos rigurosos, que fueron respetados. Nunca tuvimos que parar como ocurrió con otras series, y eso fue un gran logro. Voy a ser sincero: me despertaba todos los días aterrado, pensando que ese día descubriríamos que tendríamos que parar. Pero no tuvimos que hacerlo. Además, descubrimos cómo filmar en locaciones que, en términos logísticos, eran más difíciles de lo que son habitualmente. Fuimos capaces de tener a más de 350 personas trabajando en ese período.