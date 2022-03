Entrevista con Julio López, cineasta: “En El Salvador casi no hay cine, eso es una ventaja y una desventaja”

Julio López Fernández es un director y productor de cine, de nacionalidad mexicana y salvadoreña. En su filmografía destacan siete largometrajes con temas sociales, premiados en numerosos festivales internacionales. Las historias de la región despiertan su interés para llevarlas a la gran pantalla.

Empezó en esta industria en el año 2005 con su primer cortometraje. En 2018 estrenó su ópera prima, el documental "La batalla del volcán", que da voz a los protagonistas de la guerra civil en El Salvador.

El próximo 24 de marzo estrenará su nueva película "Polvo de gallo", una historia sobre la violencia de género en el país, que mezcla el lenguaje de cine con el teatro y que tiene como escenarios, las calles del Centro Histórico de San Salvador.

En esta entrevista que concedió a LA PRENSA GRÁFICA, López Fernández habla sobre su trayectoria, el ideal del cine local y algunos retos que enfrenta como cineasta salvadoreño.

¿Por qué Julio López elige dedicarse al cine?

En un principio lo que quería era dedicarme a la fotografía documental, estuve estudiando durante la universidad, y comencé a hacer fotos documentalistas, publiqué en varios medios. En ese tiempo se dio la transición de la película a la cinta digital y mientras seguía estudiando foto con rollo apareció lo digital y empecé a experimentar en ese mundo, una cosa llevó a la otra y ya estábamos haciendo más video que foto. Luego abrimos productora Trípode audiovisual en El Salvador y empezamos a producir video.

¿Cómo ha sido su trayectoria en esta industria del cine?

Yo me considero un cineasta salvadoreño y en El Salvador casi no hay cine, eso es una ventaja y una desventaja. Es una desventaja porque no tenemos ningún tipo de infraestructura para hacer cine, ningún tipo de industria, no tenemos ley de cine, no tenemos escuelas de cine, no tenemos fondos para hacer cine, no tenemos cines que muestren producción local, ni una cineteca nacional, en ese sentido es muy árido y complicado levantar proyectos. Por otro lado, hay un montón de cosas para contar, hacer y una efervescencia que nos permite hacer películas más baratas.

¿Cuáles podrían ser los desafíos más grandes que enfrenta un cineasta salvadoreño?

Creo que en El Salvador hay pocos espacios para desarrollar el pensamiento crítico, no hay muchas escuelas de arte, ni de literatura y las que hay están en condiciones que no son óptimas, para crear discurso y hacer películas. Uno tiene que desarrollar un pensamiento crítico en el que estudie mucho a las personas que están detrás para entender los temas que se desarrollan y eso en El Salvador puede ser complicado. Para mí es el mayor reto.

¿Qué tipo de temas le atraen para sus proyectos?

Los temas que he hecho en toda mi carrera están relacionados con temas sociales, hay un interés en retratar la sociedad. El objetivo de hacer películas es contribuir a una sociedad más igualitaria y justa, desde nuestras trincheras que son las artes y el cine. Mis películas siempre han tenido interés en temas sociales, preocupaciones en temas sociales del presente o pasado, es arte comprometido.

¿Qué significado tiene para usted el documental La batalla del volcán?

Es mi primer película, la más importante, en la que estuve muchos años trabajando, para mí era una apuesta por hacer una película que me ayudara a entender la guerra en El Salvador, porque considero que mi vida y la de mi familia se marcó por la guerra y yo no podía descifrar esa guerra, hice la película para descifrarla. En un plano personal las heridas y dolores que dejó esa guerra en mi familia y que de algún modo fuera un espacio para hacer memoria, contar cosas y que este espacio de curación fuera un ejemplo para otras personas en El Salvador que siguieran ese proceso. En ese sentido es mi proyecto más ambicioso y también el más importante.

¿Qué puede adelantarnos sobre su nueva película "Polvo de gallo"?

En términos de producción es una apuesta, con pocos recursos porque son los que se pueden conseguir y probar que podíamos hacer una película de calidad internacional, capaz de trascender fronteras con los pocos recursos que hay en El Salvador, con un modelo muy minimalista que mezclara lenguajes, queríamos hacer una película más como una compañía de teatro, en la que fuéramos improvisando.

¿Qué opina sobre la intención del Gobierno por crear una empresa de cine y televisión en el país?

La verdad no puedo opinar porque no tengo nada de información. No sé qué quieren hacer. He visto un par de tuits como todo mundo, pero más allá de los tuits creo que no existe información de cómo se va hacer o quiénes. No puedo opinar.

¿Es importante que se pueda aprobar una ley de cine en El Salvador?

Por supuesto. Una ley de cine asegura los tres pilares de una producción cinematográfica, formación porque no tenemos escuela de cine, fondos porque tampoco tenemos, los Premios PIXELS funcionaron unos años pero ya no hay fondo salvadoreño y no hay una cineteca nacional. La experiencia nos dice que en todos los países se ha generado una industria de cine porque el Estado toma el primer paso de poner esta infraestructura y a partir de ahí empieza a generarse una bola de nieve en la que termina uniéndose sociedad civil, empresa privada, alianzas con otros países y demás, pero si desde el Estado no se ponen esas primeras bases, es muy caro y nadie lo va hacer. Todos los pasos que dé el Estado en pro de hacer de una cinematografía plural, diversa y crítica son bienvenidos, hemos luchado muchos años por eso.

¿Cuál es el ideal del cine salvadoreño?

Con que hiciéramos 10 o 15 películas en El Salvador tendríamos una cinematografía importante, pero eso no es así, desde los Premios PIXELS hay una o dos películas al año, creo que este año serán tres. Todavía es muy pequeño el nivel de cinematografía nacional. A nivel mundial no llegamos ni a tener 100 películas en toda la historia del país, es una deuda audiovisual.