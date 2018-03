Entrevista“A medida que envejezco me vuelvo más emocional”

Lee también

Se estrenó ya el primer episodio de la miniserie “Big Little Lies”, una de las propuestas más destacadas del año. Nicole Kidman protagoniza la propuesta original de HBO junto a Reese Whitherspoon y Shailene Woodley. La trama cuenta la oscura y a veces tragicómica historia de tres madres del norte de California cuyas vidas aparentemente perfectas se ven alteradas por un asesinato.Basada en el best-seller homónimo, y con un elenco de estrellas de Hollywood, está ambientada en el aparentemente perfecto entorno de Monterrey, California.A pesar de que tanto la víctima como el asesino son un completo misterio al principio, parece que el asesinato ha estado motivado por rivalidades y secretos que rodean a las tres madres.Bruna Papandrea, socia en la productora de Reese, y una amiga mía australiana, leyó el libro, me llamó y me dijo: “Es esto, esto es lo que vamos a hacer juntas”. Y me lo envió, lo leí, y me quedó muy claro que debíamos seguir adelante. Fue realmente emocionante, porque luego volé a Australia, me reuní con Liane (Moriarty, la autora), que es una autora australiana, y le dije: “Por favor, si nos dejas la opción del libro, lo haremos”. Ella es muy tranquila, le pareció bien, pero dijo: “Mientras interpretes a Celeste”. Le contesté que iba a interpretar a Celeste. Y eso fue todo.Sí, fue intenso. Fue muy emotivo para mí, todavía lo es. Investigué mucho y me acerqué visceralmente. Como hice toda la investigación, simplemente siento mi manera a través de ella. Muchas de las escenas que hicimos fueron muy físicas, pero yo quería llegar allí porque quería que fuera auténtico, quería que fuera real... Así es como trabajo, siento a través de las cosas. A medida que envejezco me vuelvo más emocional y más sensible.El tono es inusual. Es muy triste, muy actual, muy profundo y divertido.Los temas son universales. ¿Nos hubiera gustado a todos filmar en Sydney? Sin duda. Pero para que funcione a escala mundial, Liane nos dio su bendición para trasladarlo a Estados Unidos...Definitivamente haría más. Hago películas de arte gran parte del tiempo y las películas de arte tienen un lugar particular en el mundo. Con “Un camino a casa” (Lion), hemos tenido que mostrarla para que la gente la viera. Eso es trabajar para llevar eso al cine y hacer que la gente lo vea. Una historia sobre un niño indio y una madre adoptiva, buscando a su madre biológica. Hemos tenido que trabajar para sacarla. Creemos en ella y es glorioso que esté recibiendo la atención que recibe, pero, Dios mío, es difícil de encontrar entre tanto ruido.