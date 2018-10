¡Envuelta en seda! Kim Kardashian orgullosa de su cuerpo al desnudo

Lo ha dicho antes, como mujer está orgullosa de su cuerpo al desnudo. Kim Kardashian parece que disfruta al máximo desafiar la censura de Instagram.

“Un poco de plata para resaltar la mirada, esta mañana”, fueron las palabras con las que justificó su publicación, donde solamente posa envuelta en sábanas de seda mientras sus manos estratégicamente ocultan una pequeña parte de sus senos.

Esta no es la primera, y a lo mejor tampoco será la última, vez que la esposa del rapero Kanye West se deja retratar sin ropa para promover sus propios productos. Antes lo hizo para KKW Fragance.

Kim, de 37 años, dijo el año pasado a la revista Allure que no sabe hasta cuándo dejará de hacer desnudos: “Sí lo he pensado y me he dicho que voy a moderarme un poco, pero luego pienso: ‘Espera, no podré seguir haciéndolo dentro de diez años, así que…¿ por qué no hacerlo?. La verdad es que no sé cual es la edad adecuada para parar”.