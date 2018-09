"Era como un monstruo feo"

Lady Gaga encontró en la música la terapia y liberación perfecta. Cuando tenía 19 años de edad, la cantante e intérprete fue víctima de abuso sexual y, aunque no lo había negado, no había hablado al respecto hasta este año, con la revista Vogue. "Nadie más lo sabía. Fue casi como si tratara de borrarlo de mi cerebro. Y cuando finalmente salió era como un monstruo grande y feo. Te tienes que enfrentar al monstruo para sanar", aseguró la actriz de "A Star is Born". Gaga, de 32 años, dijo que aquella brutal agresión la sigue atormentando a tal grado de sentirse "miserable". "Con mis problemas de salud mental, para mí, al principio, la mitad de la batalla era la sensación de que estaba mintiendo al mundo, porque sentía mucho dolor pero nadie lo sabía", relató en la entrevista. La artista de "Bad Romance" actualmente tiene una carrera viento en popa y deslumbró con su aparición en el Festival de Toronto.

