“Era con Joy Huerta o con nadie”

El músico Jencarlos Canela estaba a punto de emprender un nuevo vuelo, ya que es un hombre muy ocupado. Pero aún con su apretada agenda hizo tiempo para conversar en con Plus sobre “Por algo será”. Con las emociones a flor de piel, claramente “Por algo será” es una canción que representa una etapa especial. El artista de origen cubano expresó por qué cantar con Joy Huerta (del dúo Jesse & Joy) vuelve tan especial este tema. La “química” entre ambos es evidente y se especula sobre un romance, pero él está comprometido a hablar de su carrera, no de su vida personal. También adelantó sobre sus nuevos proyectos y si lo veremos pronto en telenovelas.

¿Qué disfrutaste más de este dueto?

Joy tiene una energía que contagia y a mí me encanta. Primordialmente aparte de colegas, tenemos una relación que es bien especial para mí y además es una persona que como colega la respeto inmensamente... Su carrera. Siento que no existe una voz femenina como ella en la música latina. Es única. Tiene poder interpretativo. Cualquier persona que ha tenido la dicha de cantar con ella puede decir que es un lujo. Me contenta mucho que haya gustado el tema.

El romance es un tema principal, ¿cómo se trabajó “Por algo será”, cómo fue la idea?

Yo la escribí en Panamá justo antes de una conferencia de prensa y agarré el ukelele que tenía conmigo. Estaba mi seguridad –que es como mi hermano ahí en el cuarto por otro lado haciendo lo suyo– y yo empiezo con mis acordes y empecé a improvisar melodías que me vinieron a la mente y esas melodías se convirtieron en el coro. Yo empecé a cantarla y el seguridad se voltea al escucharme y me dice: ‘¡Hey! Ahí hay algo’ y ese hombre casi no habla, es serio aunque supercariñoso pero no es de hacer esas cosas...

A los dos días se la mostré al productor, le encantó y ese mismo día se la mandamos a Joy. Ella me mandó un mensaje y me dijo: ‘Me encanta, quiero hacerla contigo’. Aceptó la invitación. Ella escribió su parte y le impregnó su magia.

¿La escribiste pensando en que podías cantarla con alguien más?

Joy es una persona con la que tenemos una relación muy bonita. Es una persona bien especial para mí y te puedo decir que siempre habíamos hablado de hacer algo juntos y, cuando la estaba escribiendo, me dejé llevar por un sentimiento, por una emoción y definitivamente lo primero que hicimos fue mandársela con la idea de hacerla con ella. La canción honestamente si no la hubiera hecho con ella no la hubiera hecho con nadie, la hubiese hecho solo. Era con ella o con nadie.

Háblame sobre el disco que estás preparando, ¿ya tienes fecha de lanzamiento?

No tenemos fecha de lanzamiento todavía, pero sí le estamos dedicando mucho esfuerzo a este álbum. Si Dios quiere sale como en agosto, por ahí.

¿Tienes planeado alguna gira?

Sí, por Latinoamérica, por Europa, por Estados Unidos... La gira que estamos preparando viene con todo y la estamos preparando para finales de año.

¿Próximamente te veremos en telenovelas?

Yo no sé si en telenovelas porque siento que ese género, aunque lo agradezco mucho y no puedo generalizar, pero siento que ha caído en una monotonía de lo mismo... Yo quiero regresar a la pantalla, pero quiero hacerlo con historias que para mí representen y reflejen la realidad de nuestra gente, cultura. Los latinos no somos los únicos que vemos telenovelas... Es de los géneros más vistos en el mundo.