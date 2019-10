Eric Clapton: "La música me salvó"

Para 1970, cuando Eric Clapton decidió iniciar su propia carrera, su legado musical incluía canciones como "Strange Brew", "Sunshine of Your Love" o "Badge". En agosto de ese año lanzó su mencionado trabajo solista, "Eric Clapton", del que destacaron "After Midnight" o "Blues Power".

Al poco tiempo, en noviembre del mismo año, vería la luz un trabajo que había hecho casi paralelamente, "Layla and Other Assorted Love Songs", el único disco que lanzaría junto a Derek & the Dominos y en el que destacó, por sobretodo, "Layla", el tema dedicado a Patty Boyd, entonces esposa de su amigo Harrison. Nueve años después, en 1979, se convertirá en esposa de Clapton, coronando una de las grandes novelas del rock de aquellos años.

Por inicios de aquella década –y tras la muerte de Hendrix- Clapton sería considerado el "Mejor guitarrista del mundo", un hombre que buscaba obsesivamente la perfección de un estilo y que, en ese camino, había recibido el sobrenombre de "Slowhand" ("Mano lenta"). Se había convertido ya en un icono de la música contemporánea, aunque los excesos no le hicieran darse cuenta de lo que eso significaba.

Hoy, casi 50 años después de aquellos momentos, hemos pasado de un mundo en el que se decía "Clapton is God" ("Clapton es Dios") a uno en el que millones de millenials tal vez ni siquiera sepan quién es. Justamente para paliar eso –y para satisfacer a los otros millones que lo siguen venerando- es que el músico británico lanzó "Clapton", una completa autobiografía en la que toca todos los temas mencionados, y muchos más, con la tranquilidad evocativa que le dan los años –y la experiencia- transcurridos.

El último 6 de octubre, Clapton se convirtió, por cuestiones de la vida, en el último miembro sobreviviente de Cream, el power trío que formó en los años 60, al lado de Jack Bruce (muerto el 2014) y Ginger Baker, fallecido aquel día de inicios de mes. Pocos días después, el 12, otro guitarrista de su generación, Peter Frampton, de 69 años, daba el último concierto de su gira de despedida: dentro de algún tiempo, una enfermedad degenerativa no le permitirá volver a tocar.

Regresa en 2020

Clapton iniciará un gran tour en 2020, después de haber dicho que no giraría nunca más. "Estoy quedándome sordo", alarmó hace un tiempo. Pero lo cierto es que ha confirmado 15 fechas en Europa –entre el 29 de mayo y el 30 de junio- y se espera que toque también en Londres, Tokio o Nueva York.

La otra parte de Clapton (la humana) se queda en las páginas de "Clapton, la autobiografía" –publicada ya en nuestro idioma- que romete ir varios pasos más allá en sus 380 páginas de extensión: excesos con las drogas y el alcohol, frustraciones familiares, infidelidades, amor incombustible por el blues, autocuestionamientos a su talento, escenas de celos y machismo, estrépito, caída y nueva ascensión de una carrera artística que estuvo constantemente al borde del naufragio. Después de todo, ¿Cómo resumir una trayectoria de más de 56 años? Quizás una frase del propio músico, ayude: "La música me salvó".

Y es que, para muestra un botón, lo que el autor dispara, sin temor sobre Derek & The Dominos: "Nos manteníamos comiendo frituras y un cóctel de alcohol y drogas, especialmente Mandrax, que eran pastillas para dormir muy fuertes pero que en vez de dejar que hicieran efecto, lo contrarrestábamos aspirando cocaína y bebiendo brandy o vodka y eso generaba un subidón único. La mezcla de eso se convirtió en la química de nuestras vidas. Solo Dios sabe por qué seguimos vivos."

Y sobre sí mismo, aseguró: "En los peores momentos de mi vida, la única razón por la que no me suicidé fue porque sabía que, si estaba muerto, no podría beber. Era la única cosa por la que merecía la pena vivir".