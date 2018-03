¿Error o “broma”? Esta foto puede explicar el final de los Premios Oscar 2017

Lee también

Finalizada la 89° entrega del Premio Oscar de la Academia 2017 nadie podía creer lo sucedido. Warren Beatty, uno de los actores más respetados de la historia, había pasado para anunciar a la ganadora del Oscar a “Mejor Película” y había dicho claramente que la ganadora era “La La Land”. Emma Stone, Ryan Gossling y todo el equipo de producción y dirección habían pasado para dar las palabras de agradecimiento cuando, de pronto, algo cambio.El propio Beatty regresó y dijo que “había un error”, aclarando rápidamente que “no he querido ser gracioso. En serio hubo un error”. Tal parece que Beatty había tomado nuevamente el sobre que declaró como ganador a Emma Stone, protagonista de “La La Land”, como la “Mejor Actriz” de la noche, sin embargo, nadie sabe cómo pudo haberse producido la confusión.Durante la madrugada del lunes, el programa televiso, “Good Morning, America” (GMA) reveló en su cuenta oficial de Twitter una fotografía del momento en que Warren Beatty lee el sobre ganador, donde claramente puede verse la leyenda “Actress in a Leading Role” (“Mejor Actriz Protagónica”) en dicho sobre.Con esta fotografía, rápidamente viralizada y popularizada, queda la duda de si Warren Beatty en realidad se equivocó de sobre o si se trataba de una “broma” de mal gusto de la que solo él y la producción del evento tenían conocimiento. Lo que sí queda claro es que el sobre que se leyó no correspondía con el premio que se entregaba en ese momento.Hasta el momento, la propia Emma Stone dijo a la cadena de noticias ABC News que “no podía procesar” lo ocurrido en ese cierre. “Es increíble. Sigo sin poder procesarlo. Es algo que me tomará días o semanas poder entender”, puntualizó al momento de finalizar el acto.