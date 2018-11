"Es curioso todo lo que esta profesión te permite aprender"

"El jardín de bronce" se trata de una nueva historia creada por Gustavo Malajovich, autor del "best seller" homónimo que inspiró la primera temporada de la serie, junto a Marcos Osorio Vidal.

El actor Joaquín Furriel volverá a interpretar a Fabián Danubio, el arquitecto que buscó desesperadamente a su hija perdida, durante la serie emitida con gran éxito en más de 50 países en 2017, por HBO. En esta nueva entrega de "El jardín de bronce", Fabián se pone en la piel de investigador para resolver un caso que el detective César Doberti había dejado inconcluso en el pasado, para dedicarse exclusivamente a la búsqueda de Moira.

En estos nuevos capítulos, Lidia Blanco encarnada por la actriz Julieta Zylberberg se unirá a los misterios. En entrevista, cuenta las complejidades de su personaje y la evolución que ha tenido en comparación con la primera temporada. Espera que estos saltos toquen al espectador, pues relata que Fabián y Lidia estarán más cerca que nunca, en este "thriller" policíaco.

¿Cómo fue el reencuentro con el equipo en esta segunda temporada?

El equipo es muy similar y nos conocemos. También en los libros, hay un lapso de tres meses desde la primera temporada hasta el comienzo de la segunda, por lo cual no tuvimos que encontrarnos con una nueva propuesta, sino que lo vivimos como una continuación de la primera historia. Fue bastante fácil volver a construir el personaje desde ese lugar.

¿Qué desafíos encontró en volver a interpretar a Lidia Blanco?

El personaje de Lidia es complejo porque es una mujer fuerte, pero a la vez tiene una fragilidad. Lo que tiene de diferente a la temporada anterior es que la relación con Fabián ya está establecida, ya quedó atrás el proceso de conocimiento, por lo cual los personajes funcionan como una dupla en la investigación del nuevo caso. El foco de conflicto en esta temporada está corrido de la figura de Fabián, y eso les permite ir más en conjunto con Blanco, avanzando en las pistas del caso. Por el contrario, en la temporada anterior, mi personaje tenía más un rol de contención, ya que Fabián buscaba desesperadamente a su hija y su búsqueda tenía un componente muy personal. En esta temporada, mi personaje está mucho más en la calle y está más involucrado con la investigación, no tanto encerrada en una oficina como en la temporada anterior.

¿Cómo se preparó para filmar las escenas con disparos?

Los directores tienen muy claro cómo filmar escenas con armas. Además, hay instructores en el set en este tipo de escenas, y como complemento fui algunas veces a clases de tiro. Si bien nunca tendría un arma, es curioso todo lo que esta profesión te permite aprender, como por ejemplo, cómo caminar con el arma en una escena de riesgo, y otras cosas que uno cree tener aprendidas por ver tantas series y películas pero, sin embargo, requieren de un aprendizaje especial.

¿Cuál fue la escena más desafiante de lo que se rodó hasta ahora en la segunda temporada?

Hace unos días rodamos una escena con foco en el vínculo de Blanco y Fabián. Si bien tengo muchas escenas y secuencias de acción en esta temporada, que van a estar muy buenas para el espectador, esta escena era particularmente íntima y emocional, y muy importante para la relación entre los dos personajes.

¿Es muy crítica con su trabajo? ¿Cómo se vio en la primera temporada?

No soy muy crítica, o al menos dejé de serlo con el tiempo. Cuando estoy convencida con el proyecto y entusiasmada, tengo confianza y no tengo tantas dudas con respecto a mi trabajo durante el rodaje. No suelo verme demasiado, solo algunas escenas salteadas.

¿Cuál es la diferencia entre filmar una serie como "El jardín de bronce" y rodar una tira diaria para TV?

Me permito disfrutar de ambos formatos porque voy variando en mi carrera, entre un proyecto y otro. No hago una tira durante tres años, sino que puedo estar en un tira, luego en esta serie, luego en una película de cine y una obra de teatro. En todos los formatos me siento cómoda como actriz, y tuve la suerte de trabajar siempre en proyectos que me gustan. Dentro del oficio, una serie de gran calidad como esta y una tira son formas diferentes de trabajar. Por ejemplo, en una tira debemos grabar 30 escenas en un día, con un ritmo mucho más veloz y deportivo. Una serie como esta, por el contrario, sería imposible de hacer con ese ritmo. Cada escena requiere de muchas más herramientas y tiempo de desarrollo. Cada proyecto tiene sus particularidades.