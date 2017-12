“Es el comienzo del viaje de Steady Rollin”

La banda salvadoreña Steady Rollin, integrada por el vocalista Fernando Poma, el bajista Gerardo Pardo y el baterista Benjamín Andrade, estrenará hoy en Scenarium Multiplaza su primer disco, titulado “Love & Loss”. El evento iniciará a partir de las 9 de la noche.

El proyecto musical de Steady Rollin está conformado por 10 canciones (“I Feel Alive”, “Just Tell Me What to Do”, “Those Dark Green Eyes”, entre otras) y muestra la evolución de la banda durante estos tres años de carrera musical.

Para conocer más sobre el proyecto musical, LA PRENSA GRÁFICA entrevistó a los integrantes de la banda. Durante la conversación hablaron de la dirección en la que quieren moverse, algunos detalles sobre la composición del disco y los siguientes escenarios en los que comenzarán a sonar las nuevas canciones los próximos días.

¿Qué novedad propone a la escena local el disco “Love & Loss”?

Nuestro género se sale un poco de lo que se está haciendo en el país, en lo que respecta música original. Creemos que es como una nueva opción para el público. Además, podríamos decir que esta es una pequeña muestra de la música original que hay en el país y, a la vez, es una vía para poder sacar adelante la música nacional.

¿Por qué se llama “Love & Loss?

Se titula así porque las historias y el concepto del disco en general habla de eso: de temas de amor y pérdida. Se tocan esos temas sobre las relaciones humanas y de pareja (es bastante romántico).

¿Qué representa lanzar su primer disco?

Comenzamos a pensar en crear un disco al año de haber empezado a tocar. El álbum está repleto de historias reales que han ocurrido. Creemos que la música representa una vía para conectar con otras personas y queremos dejar claro que esas historias reales de las que trata el disco jamás las hablaríamos si no fuera por medio de la música. O sea, la música permite conectar y lo bonito es que a través de la música nos unimos todos.

¿De qué manera ha cambiado a la banda el surgimiento de este disco?

Ha cambiado la visión, las proyecciones y las expectativas que teníamos. Cuando comenzamos teníamos la inquietud de tocar, pero no veíamos un disco y al final todo ha ido evolucionando, las cosas se han ido dando de una forma que no esperábamos y cada parte del proceso la hemos disfrutado. Este es el comienzo de un viaje de este grupo, que ojalá dure mucho más tiempo y hayan muchos discos. Ojalá podamos mejorar en todas las partes.

¿Cómo será el show?

Vamos con una gran emoción de poder presentar este disco y lo que queremos es que haya una conexión con la gente, que nuestra música les llegue y la sientan. Además, queremos recalcar que será un show, en donde la artista Ale Martore será la encargada de abrir el concierto y habrán algunos videos.

¿En qué otros lugares presentarán el disco?

El sábado nos presentaremos en Zanzíbar y con eso cerramos el año. Además, el 21 de febrero vamos a lanzar nuestro disco en Colombia, ya tenemos programado un concierto en la ciudad de Bogotá. Estamos muy contentos. Además, queremos decirle a las personas que nos siguen que el disco ya se encuentra en Spotify, iTunes y en todas las plataformas digitales.

