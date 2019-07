"Es importante saber que no estás solo"

Zendaya (Z) lidera el elenco de "Euphoria" y su personaje como Rue Bennett es uno de los más desafiantes para su carrera, en ese drama adolescente. La historia, dirigida por Sam Levinson (SL) gira en torno a esta joven politoxicómana que acaba de salir de un centro de rehabilitación. Los artistas en entrevista cuentan cómo esta temporada de ocho capítulos aborda temáticas como las drogas, sexo, su identidad, traumas, amor y amistad.

¿De dónde surgió la idea para "Euphoria"?

SL: para bien o para mal, gran parte proviene de mis propias experiencias con la ansiedad y la adicción. Ese es el origen de todo esto. Fui a una reunión general con HBO porque había escrito un guion que les gustaba y me dijeron que tenían un formato israelí llamado "Euphoria". Me fui a verlo y volví para hablar con Francesca Orsi, directora de Drama. Estábamos teniendo esta conversación y le dije: "¿Qué te gusta de ella?" Y ella dijo: "Me gusta lo crudo que es". Durante una hora y media hablamos sobre experiencias de vida y adicción, amor y angustia, y al final ella dijo: "Está bien, genial, bueno, ¿por qué no vas y escribes eso?" Eso es lo que ella me animó a hacer durante todo el proceso –a plasmarme en ello– y eso es lo que en última instancia nos llevó a "Euphoria". Seguí escribiendo y escribiendo. Y entonces empezamos a hacerla y seguimos haciéndola.

¿Qué lo diferencia de otros dramas?

SL: quería hacer un programa sobre la ansiedad de ser joven y las inseguridades e incertidumbres en las relaciones y el amor, y al mismo tiempo quería hacerlo de una manera que sentía que no habíamos visto antes. Cada vez que se trata de temas difíciles o de material delicado, se hace de forma docudramática con cámaras de mano y quería crear algo que tuviera una verdadera formalidad en cuanto a su estructura, iluminación y diseño. Quería hacer algo en la televisión que no dependiera tanto de que los personajes hablaran de todas las cosas que sienten y hacían, porque creo que uno de los aspectos clave de ser joven –una de las partes más difíciles– es no ser capaz de articular cómo te sientes. Así que permitir que los personajes se quedaran callados o que dijeran solo una frase y nos permitieran sentirla a través de su interpretación y abordarla desde una perspectiva más expresionista era realmente importante.

¿Qué puede decirnos sobre Rue?

Z: para mí, a veces es difícil de explicar porque tiene muchas facetas. Puede ser extremadamente dulce y amorosa, y puede ser volátil y malvada; puede ser tímida y reservada, y puede ser divertida. Es una locura. Estoy explorando todas las diferentes partes de lo que ella es, pero al final del día ella es una buena persona y creo que lo percibimos mientras la vemos. Porque es una buena persona, realmente lo sientes por ella y creo que ayuda que podamos oír lo que está pensando. Cuando hace cosas malas o actúa o hace daño a la gente, todos sabemos lo que está pasando por dentro y, por lo tanto, podemos ver más allá y aún así amarla.

¿Cómo te involucraste tú?

Z: estaba pasando por una etapa extraña en mi vida en la que realmente no sabía lo que iba a hacer a continuación. (Estaba buscando) algo mágico, algún tipo de sentimiento. Todo lo que estaba leyendo simplemente no estaba bien. No podía explicarlo, pero era como: "No voy a tener un trabajo", como: "No sé lo que hago". Nada se ajustaba a mí. Nada me estaba causando ningún tipo de impacto ni se sentía como algo que yo quisiera hacer. Y entonces llegó "Euphoria". Lo leí y dije: "Me encanta esto y quiero ser parte de esto". Todas las preocupaciones que tenía antes, o las ideas que había tenido sobre lo que yo necesitaba hacer o debería hacer, solo se fueron por la ventana.

SL: curiosamente, un año antes había entrado en HBO con un tablón de anuncios con la foto de Zendaya como Rue. Y pensé que de ninguna manera ella iba a hacer esto, es una locura.

¿Qué tiene Zendaya que la hace apropiada para ser Rue?

Z: (a Sam) ¡esa es mi pregunta! ¿Cómo viste eso, desde qué...? Quiero decir, estoy agradecida de que lo hiciera. Pero yo estaba como… no hay manera de que seas capaz de ver el trabajo que he hecho y pienses que yo sería capaz de interpretar ese papel. Le agradezco a "quien sea" que él lo hiciera porque tú sabes, necesitas que la gente crea en ti.

SL: lo sentí. Pude verlo en su cara. Había visto su trabajo; había visto entrevistas con ella, simplemente lo sabía. Y no podía dejar de pensar en lo que ella aportaría. Pero diré que lo que ella aportó, al final superó todas las expectativas. Es realmente difícil representar a un drogadicto sin que el público se sienta crítico con esa persona por las decisiones que está tomando y creo que ella aporta un humor, una calidez y una fragilidad. Ella es el corazón palpitante de todo esto; tú te identificas con ella de una manera que yo nunca podría imaginar y ella no es inaccesible. Solo quieres darle un abrazo y decirle que todo va a salir bien. Zendaya no tiene límites en cuanto a su talento y su habilidad, y resulta inspiradora como guionista y como cineasta.

P: Algunas escenas son muy estremecedoras. ¿Encontraste algo particularmente impactante?

Z: en realidad, no. Creo que solo es impactante si no es necesariamente tu experiencia. El hecho de que no te haya pasado a ti no significa que no suceda todos los días, todo el tiempo, y creo que así es, es solo que algunas personas serán capaces de entenderlo un poco más que otras. Algunas personas tendrán los ojos abiertos a esto; otras dirán "maldita sea, me pasó a mí" o "es mi hermana" o quien sea. Alguien va a conectarse a esto y el que necesite verlo, lo verá. Es importante saber que no estás solo y que hay otras personas que están lidiando con ello.

SL: empecé a estudiar el método de actuación durante cuatro años y es una de esas cosas en las que una vez que me meto en la cabeza de un personaje, puedo correr con él y ver el mundo a través de sus ojos. Se infiltra un poco en mi vida.

P: "Euphoria" ha sido descrita como "Los niños se encuentran con Trainspotting". ¿Estarías de acuerdo?

SL: tiendo a no pensar en términos de comparaciones, pero me alegré cuando lo vi porque estaba como, "¡Yo vería ese programa!" No me ofendió.

P: ¿Cómo te sientes sobre el estreno del programa?

Z: es una mezcla de terror y emoción. Creo que todo el elenco y Sam; todos vamos a tener mucha ansiedad, todos vamos a tener un momento y vamos a enloquecer un poco porque ya no es nuestro y el mundo lo tiene.

P: ¿Cómo crees que reaccionarán tus fans?

Z: creo que están emocionados porque me han visto .... Ellos también han estado esperando este momento. Tanto como yo lo he hecho. Ahora tienen mi edad. También son adultos, listos para que yo dé el siguiente paso.