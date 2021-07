"Es que a ti te tenía que haber abortado como tú abortaste a tu bebé": polémica tras acoso hacia Frida Sofia

La modelo e influencer Frida Sofia, hija de la famosa cantante Alejandra Guzmán, publicó un comentario hecho hacia su persona en la red social Instagram, realizado por una internauta, a quien los fans de Frida han criticado duramente.

Y es que la usuaria identificada como @mia_cervtz le dijo a Frida: "No pero es que a ti te tenía que haber abortado (Alejandra Guzmán), como tú abortaste a tu bebé".

Después de esas palabras plasmadas en la web, Frida respondió: sí... la verdad es que ojalá y hubiese sido una decisión correcta pero los narcisistas lo ven muy diferente".

A ese intercambio de comentarios la hija de Guzmán le hizo una captura de pantalla y lo compartió como una imagen en su feed de Instagram.

"Burlarse del dolor ajeno es lo más cobarde que existe en este mundo. No hay un día que pase en mi vida sin que sea humillada, señalada, insultada de esta forma entre muchas otras. Ojalá y esta foto y su mensaje te incomoden al igual que a mí. Ahora imagínate recibir este tipo de ataques X 1.7M!!! Y sigo y seguiré luchando por mi sanación así sea gritando mi verdad le pese a quien le pese. #yonomevoyacallar", escribió la también nieta de Silvia Pinal.

"No puedo creer que estos comentarios sean tan bajos", "Lo peor de todo es que son mujeres las que te atacan en su mayoría, eso de verdad que me sorprende. ¿Por qué una mujer ataca a otra de esta manera? si somos nosotras mismas quienes podemos cambiar y mejorar la sociedad para beneficio de nosotras mismas", "personas como tu no debería estar robándole oxígeno a la tierra", "Y en su descripción dice ser humana... Humana no se escribe, me muestra, se respeta, se es empático y se ama al prójimo sin juzgar, suponer o atacar. Recibes mucho de lo que comentas Frida, por cada mal comentario llegan mil bendiciones y cariño". Esos fueron los mensajes más destacados que los fans de Frida le enviaron a través de Instagram para darle su apoyo.

En agosto de 2019 Frida Sofia habló por primera vez sobre su aborto y confirmó que tomó la decisión de hacerlo luego de darse cuenta que su ex pareja, Christian Estrada, había mantenido una relación con su madre, Alejandra Guzmán.

En aquella ocasión Frida dijo que se tomó la pastilla de aborto a las 6 semanas de embarazo, cuando vio que el hombre que la embarazó se quedaba en hoteles con su madre.

El pasado abril la modelo aseguró que si hubiera decidido tener al bebé "ese maldito vividor solo hubiera intentado quitarle a su bebé".

Frida Sofia y Alejandra Guzmán se han distanciado mucho más en los últimos meses luego de que Frida acusara a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 5 años. Alejandra Guzmán deslegitimó la palabra de su hija y expresó en público que ponía las manos en el fuego por su padre.

Frida inició acciones legales en contra de su madre y su abuelo, así también como Enrique Guzmán presentó una denuncia en contra de su nieta, por difamación.