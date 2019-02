“Es un concierto homenaje a la memoria”: Joan Manuel Serrat

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat (75 años) concedió una entrevista a LA PRENSA GRÁFICA desde Ciudad de México y sin mayor espera, estaba listo para atender la llamada y atendió con la humildad y amabilidad que lo caracterizan.

En la plática respondió a cada una de las preguntas y dejó claro por qué El Salvador es tan especial. En su visita rendirá un homenaje a su álbum "Mediterráneo", que ya cumplió 47 años de haberse lanzado. "Lo celebro porque me vino en gana", dijo entre risas. Algunas de las canciones que lo conforman son: "Aquellas pequeñas cosas", "La mujer que yo quiero", "Qué va a ser de ti", "Barquito de papel" entre otras. Cada una de ellas fue escrita por él, excepto "Vencidos" (inspirada en un poema de León Felipe).

¿Qué podrán experimentar los salvadoreños con "Mediterráneo da Capo"?

Yo espero que lo que hagamos sobre el escenario sea un concierto muy del agrado de la gente. Es un espectáculo donde esta muy presente el mar, el trabajo mediterráneo, las canciones que conformaron hace muchos años este disco y todo el espectáculo gira alrededor de estas canciones y de este espacio que para mí, personalmente, amo tanto como es el mar.

¿Qué vuelve especial a "Mediterráneo" (1971)?

Sabe usted, yo creo que es la primera vez que he cantado en un concierto todas las canciones juntas que componen este disco. Porque en cambio han sido canciones que me han acompañado siempre unas en un repertorio, en un tiempo... pero todas han estado muy presentes, no sólo en mis conciertos sino también en la memoria de la gente. Son canciones que han quedado muy grabadas. Me vino en ganas hacer este concierto homenaje a este trabajo, porque también es un concierto homenaje a la memoria, a mi camino donde estas canciones y el mar han estado tan presentes.

¿Hay alguna canción a la que considere "su consentida"?

Es imposible. Porque yo le puedo decir ,por ejemplo, las que han tenido mayor éxito, pero en cambio lo otro está más ligado al tiempo, a la época, al momento. Hay canciones que han tenido mayor éxito que otras, esto es evidente y hay canciones que seguramente han sido más compartidas por la gente.

Lo que es muy importante de decir es que en todas la canciones que he escrito, en todas –mejores o peores–, todas son importantes para mí porque todas ellas juntas forman lo que yo he sido capaz de escribir y si no hubiera escrito algunas que son perfectamente prescindibles difícilmente podría haber escrito otras que son más sólidas y que quedan más fijadas en mi repertorio.

Es como ir dando un paso tras otro...

Claro, puede ser y hace falta tenerlos. Los errores también son necesarios para los aciertos.

¿Qué vuelve especial a El Salvador?

Evidentemente los lugares tienen mucho que ver, los recuerdos vienen de los lugares, las personas que se ha conocido, las comidas, con el compartir de la historia. Te diré una cosa, yo no veo nunca ningún lugar como algo común, todo es particular y seguramente es la única manera de ver a las personas, de ver a la gente, a los pueblos.

Nuestra gente siempre lo recibe con los brazos abiertos.

Y yo lo agradezco, porque si no, me caigo. Si no me abren los brazos me caeré. Yo siempre me tiro, me voy hacia adelante y necesito tener brazos abiertos que me reciban y acojan.

¿Cuáles son los proyectos que se avecinan?

Yo de momento voy pasito a pasito. Ahorita solo tengo este proyecto porque es el que tengo que hacer hoy. Otra cosa es que mi cabeza esté pensando dónde voy a colocar el siguiente paso, pero el que me importa es el que estoy dando en estos momentos.

¿Quisiera decirle algo en especial a quienes lo escucharán en esta gira?

Que de lo que pueden estar seguros es que mientras tenga ilusión, mientras la gente me trate como me trata, mientras ame mi oficio de cantar y la salud me acompañe... voy a seguir dando mucha lata.