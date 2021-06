EsCine premia a talentosos salvadoreños

El día tan esperado llegó. La gala de premiación del segundo Festival de Cortos Grabados con Celular, impulsado por la Escuela de Cine de El Salvador y Arte Audiovisual (EsCine), se realizó el pasado lunes en las instalaciones de Cinépolis, Galerías.

El evento reunió a destacados y talentosos salvadoreños amantes del séptimo arte, quienes fueron citados desde las 6:30 p.m. para desfilar por una alfombra roja antes de llegar a la gran pantalla y conocer si su propuesta era la ganadora de su categoría.

Con mucho entusiasmo, los autores de los cortos finalistas fueron llegando y en una tan esperada ceremonia se anunciaron las 7 categorías que fueron premiadas para esta edición: videoarte, videoclip, animación, ficción centroamericana, documental, ficción, y guion.

En cada una de las categorías se premiaron a tres participantes, uno que fue elegido por el público a través de votos, el segundo fue una mención honorífica, y la elección del jurado, el cual lleva un premio en efectivo más una beca en un taller internacional de EsCine.

En videoarte se otorgó el premio del jurado a Ashly Angélica Moreno por su trabajo en el corto "Nuestra independencia".

"El viajero bicentenario" obtuvo el premio del público en la categoría de ficción; mientras que la mención honorífica se le otorgó a Ninoska Dueñas y Cristina Escobar por el video "#TrendingPendencia"; y "Canción de un ave", de Carlos Siri, fue seleccionado por el jurado.

“Este premio es para mi mamá (…) me siento muy contento, muy feliz, no estaba listo para nada, no me esperaba ganar”



William Ernesto Córdova, autor de “Los Nahuales”.