Los lentes de las cámaras de los paparazzis no perdonan ni un solo detalle de la realeza británica. La nueva “royal”, Meghan Markle está siempre en la mira y esta vez no pasó desapercibido que no llevaba una prenda de ropa interior. ¿Se le olvidó? O simplemente le gusta romper el protocolo real. Esto y más en la cápsula Famarazzi de este día.

