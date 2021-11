¡Escándalo sexual!: Famosos a los que filtraron videos y fotos íntimas

La vida privada parece haber terminado con la llegada de las redes sociales, todo se expone ahí, lo que se come, se usa, dónde se viaja y hasta lo que sucede en lo momentos más privados, pero algunas décadas atrás esto ya sucedía entre los famosos, que se vieron expuestos por videos o fotografías que eran de carácter privado, como sucedió con Pamela Anderson y Tommy Lee en 1995, cuando un video casero de ellos manteniendo relaciones sexuales fue hecho público, y que hoy dio pie a una miniserie que se estrenará en febrero de 2022.

Pero ellos no fueron los primeros en sufrir algo así y ser expuestos a la crítica pública, en 1993 la prensa rosa de Reino Unido detonó una bomba para la realeza británica, cuando sacó a la luz una conversación privada del príncipe Carlos y su entonces amante Camilla Parker-Bowles, en la que el heredero al trono decía cosas poco poéticas y muy sexuales a la hoy duquesa, esto fue le principio del fin del matrimonio entre el Príncipe de Gales y Lady Di en 1995.

París Hilton se vio exhibida en 2004, cuando su expareja Rick Salomon hizo público un video que tituló "One night in Paris", que no era más que un video grabado con visión nocturna en el que mantenía relaciones sexuales con Hilton, quien no estaba enterada de esto; el material fue distribuido rápidamente en la red e incluso se podía ver como pago por evento en canales para adultos. Esto fue un duro golpe para la heredera del emporio hotelero y aunque trató de parar su exhibición y demandar a Salomon, el daño estaba hecho y fue duramente juzgada por la opinión pública.

"Fue como si me hubiesen violado. Sentí como si hubiese perdido parte de mi alma y por eso la gente me hablaba de una forma tan mezquina y cruel. Me quise morir en muchas ocasiones. No quería seguir viviendo. Porque pensé que me habían quitado algo, que nunca volvería a ser la misma”, dijo París Hilton en el documental "The American Meme".

Quien capitalizó muy bien una situación similar fue la socialité Kim Kardashian, quien en 2007 era asistente de Hilton y alcanzó gran popularidad cuando en los principales portales de entretenimiento para adultos, fue publicado un video íntimo de ella y su pareja, el cantante Ray J; la ahora empresaria demandó la propiedad del material y se hizo de cinco millones de dólares, además de un contrato con el canal E! para realizar el reality "Keeping Up With The Kardashians".

Era 1994 Hugh Grant disfrutaba de las miles del éxito por la película "Cuatro bodas y un funeral", así que su siguiente proyecto "Nueve meses" lo trajo a Estados Unidos de promoción, pero durante su estancia fue a Sunset Strip para contratar los servicios de una prostituta, a quien le regateó sus servicios que pasaron de 100 dólares a 60, pero cuando le estaban practicando sexo oral fue detenido por la policía, provocando todo un escándalo, así que tuvo que dar disculpas públicas por este hecho.

A quien también agarraron infraganti fue al cantante George Michael, quien en 1998 en unos baños públicos de Beverly Hills entró acompañado de otro hombre, con el fin de mantener un encuentro sexual con él, pero no contaba con que se trataba de un policía y fue arrestado, por lo que tuvo que pagar 800 dólares de multa y hacer servicio comunitario, el problema fue que el cantante aún no revelaba su orientación sexual y por este suceso fue obligado a hacerlo.

En 2014 la actriz del momento Jennifer Lawrence sufrió el jaqueo de su nube y varias fotos de ella desnuda, y que eran para su ex novio Nicholas Hoult, fueron expuestas en internet, pero no fue la única, en lo que fue conocido como Celebgate también salieron a la luz imágenes íntimas de Vanessa Hudgens, Kim Kardashian y de Kate Upton.