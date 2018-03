Eskina Opuesta con nuevo sencillo

Lee también

Eskina Opuesta sigue produciendo contenido y este mes quieren compartir una nueva canción que, esperan, sea del agrado del público nacional e internacional.“Absurdo corazón” es el nombre de la canción, cuya letra es original del vocalista de la agrupación, Edwin Francia, mejor conocido como Wiino, al que sus compañeros describen como el romántico.“Tuve el placer de escribirla y nació de una ilusión que tuve cuando esperaba para una clase y vi pasar a una chica que me inspiró, pero no la conocía”, detalló Francia.Sobre este curioso proceso creativo, explicó además que no es la primera vez que compone en el instante. “Antes trabajaba en una carnicería y cuando se me venía una idea escribía las letras al reverso de las facturas, me gusta escribir”, recordó entre risasSobre la producción, Jaime Méndez, fundador del grupo, comentó que se masterizó en Bogotá, Colombia, con Camilo Silva, ganador de dos premios Grammy, que antes trabajó para el disco “Corazón profundo”, de Carlos Vives. “La canción es como un reggae más pop y la hemos hecho con todos los instrumentos grabados en vivo”, añadió Méndez.