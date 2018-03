Lee también

Espectacular no es una palabra nueva. Las dos acepciones que aparecen en el Diccionario de la lengua española (DEL), en su última edición del 2014, son estas: (1) “que tiene caracteres propios de espectáculo público” y (2) “aparatoso u ostentoso”. Ambas definiciones de claro contenido adjetival vienen siendo empleadas desde que tenemos memoria y mucho antes. Así, hablamos de lo espectacular de una actuación musical o decimos que un accidente automovilístico ha sido espectacular. Sin embargo, recientemente ha surgido un nuevo uso del término que podría traducirse como “impresionante” o “de muy alta calidad”.Este nuevo uso de espectacular probablemente procede del inglés spectacular, que significa, según el Cambridge Dictionary, “muy bueno” o “emocionante”. De ahí que oigamos a alguien decir que el discurso del graduado universitario fue espectacular, por su nivel de profundidad, o que acaba de degustar una cena espectacular y no precisamente por su dimensión (como dictarían metafóricamente las acepciones iniciales), sino por la calidad de sus platillos. Estamos, entonces, ante una tercera definición del término que bien podría añadirse en la próxima edición del DEL.Hace unos días un colega me comentaba que acababa de leer un libro espectacular y entonces pensé, precisamente, que su lectura no solo había sido placentera, sino además provechosa; y que el texto, encima, le había fascinado.Desconozco el alcance de este uso, pero no sería insensato pensar que ocurre en grupos sociales en frecuente contacto con el inglés y que ello ha provocado una nueva acepción del término.