Esposo de Isis Gallardo: “Días antes de morir, ella presentía”

En julio del año pasado Isis Gallardo anunció que estaba embarazada. Era admirada por no dejar de trabajar y mantenerse activa en las labores sociales; por ejemplo, siempre asistió a las actividades como representante de embajadora de la solidaridad de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo, la cual está dedicada a erradicar la discriminación contra las personas con VIH.

Pero el 11 de octubre de 2016 falleció. Este acontecimiento impactó fuertemente en sus familiares, amigos y seguidores, quienes a un año de su muerte la recuerdan por su gran carisma y talento.

Fotografía de Fanpage Isis Gallardo

Su esposo, el productor musical Oswaldo González, comentó a LA PRENSA GRÁFICA que en sus últimos días ella no perdió la vitalidad; sin embargo, había algo diferente en la exvocalista de Los Cocodrilos, pues compartía mensajes de afecto más de lo usual.

“Días antes de morir, ella presentía. Yo andaba fuera del país por cuestiones de trabajo y, obviamente, al dejarla sola y en estado de embarazo, de mi parte le compartía mensajes bonitos para que ella se sintiera bien. Pero ella no solo me escribía a mí, sino también a mucha gente, a nuestras familias, y frases bien bonitas. Era una persona súper especial. Ella entraba al estudio de grabación y hacía una transformación: cuando estábamos serios, nos hacía reir”, expresó González.

Isis Gallardo junto a su esposo Oswaldo González

"La hemos extrañado mucho y pues realmente nuestras vidas cambiaron desde el momento en que ella nos dejó", agregó.

A pesar del tiempo, la pérdida es dolorosa. “Tenemos un tema en honor a ella, pero no lo hemos querido sacar porque todavía para nosotros es muy duro. Ni la familia ni yo estamos preparados. A veces uno, cuando escucha en la radio una de sus canciones, no sabe si cambiar la estación o quedarse escuchando porque no estamos listos, pero llegará ese momento en donde podamos compartir este tributo”, dijo.