Esta actriz latina será la nueva “Blancanieves” y muchos no están de acuerdo [+FOTOS]

Entre las reacciones que más destacan está la pregunta que hizo uno de los detractores: “¿No se supone que es blanca como la nieve?”, se preguntó al enterarse que la actriz estadounidense de origen colombiano Rachel Zegler, ha sido elegida por Disney para su próxima película de Blancanieves.

Otro usuario de Twitter fue más cruel al escribir: “Una empresa que he adorado tanto y que ha sido mi infancia. A tal punto de que llevo tatuados varios personajes y voy a menudo a sus parques. Qué forma de cargarse los clásicos de toda la vida cayendo en estas chorradas progres. Siempre llevaré en el corazón lo que ha sido”.

Mientras tanto, Zegler, coprotagonista de la nueva "West Side Story" de Steven Spielberg, expresó en su cuenta de Instagram que es un sueño hecho realidad darle vida a esta princesa Disney.

Para esta película -Zegler de 20 años, de madre colombiana y padre polaco y que derrotó a más de 30 mil aspirantes para protagonizar a María en el remake de Spielberg- se pondrá a las órdenes del director Marc Webb en la película "Snow White and the Seven Dwarfs" que seguirá la reciente estrategia de Disney de recrear sus clásicos animados con acción real y actores de carne y hueso.

Webb expresó que varias son las razones por las que la actriz fue elegida para darle vida a este clásico de 1937. "Las extraordinarias capacidades vocales... su fortaleza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte fundamental para redescubrir la alegría de este clásico cuento de hadas de Disney", afirmó el realizador.

"Snow White and the Seven Dwarfs" (1937), basado en un cuento de los hermanos Grimm, fue el primer largometraje de Disney y con el paso de los años se convirtió en una cinta imprescindible de la historia de la animación, detalló EFE.

Según la cuenta de Instagram: princesasdisneyliveaction, así lucirá la actriz que también formará parte de la secuela de la cinta de superhéroes "Shazam!" (2019).