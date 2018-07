Esta es la canción de Arjona que, según María Elisa Vera, la describe perfectamente

Dividió los platos y hasta el ajedrez Fotos y zapatos sin que hubiese un juez Cambió cerradura, lo bloqueo en el face Todo a la basura con sus veintiséis No había mas espacio para dos Lo que bien termina dice adiós Ya mordió el silencio Ya apagó la luz, se prendió un incienso y a cargar la cruz Como golondrina ya se despidió Se sacó la espina pero no olvido Lo que es tuyo esta bajo tu piel Todo lo demás es un hotel Gritó cuando estaba más callada Lloró cuando nadie la escuchaba Llegó hasta el fondo y sabe que es mejor Ya no depender de nada Hacerle un buen remiendo al corazón #RicardoArjona volví a escucharte... porque esta canción parece que la hiciste para mi... gracias.

