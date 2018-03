Esta es la fecha para el inicio de 7° temporada de "Game of Thrones"

Lee también

Este día se hizo oficial: “Game of Thornes”, una de las mejores series de televisión de los últimos años, llega a su séptima temporada, la cual se estrenará desde este próximo 16 de julio. Esta será la penúltima temporada, según se ha confirmado desde su equipo de producción.El anuncio llegó hoy a través de un video emitido en Facebook Live, en el que se veía un bloque de hielo en una estancia oscura con muros de piedra y con la célebre música de la serie de fondo. Durante su transmisión, fueron más de 150,000 las personas que se conectaron durante casi una hora para conocer detalles sobre el estreno de esta nueva temporada.Varios actores como Isaac Hempstead Wright y Lena Headey, que interpretan a Bran Stark y Cersei Lannister, respectivamente, explicaron a los seguidores de "Game of Thrones" que tenían que escribir "fuego" en los comentarios del vídeo para que así se derritiera el bloque de hielo y se diera a conocer la fecha.La serie, basada en las novelas de George R.R. Martin, es una superproducción de la cadena HBO, la cual se ha convertido, con 38 premios Emmy, en la serie más galardonada en la historia de los reconocimientos más importantes de la pequeña pantalla. Con sólo siete episodios, la temporada más corta hasta ahora de la serie, esta nueva entrega de "Game of Thrones" se ha rodado en países como Irlanda del Norte, Islandia y España.Debido a que el invierno ha llegado a la trama del show, el equipo de producción requirió diferentes condiciones climáticas para grabar estos nuevos episodios, por lo que en lugar del habitual estreno primaveral se retrasó la fecha de la premier hasta el verano.