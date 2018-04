Esta es la historia de Becky Soundy, youtuber sorda, salvadoreña y con deseos de ayudar a otros

Amante de las redes sociales y de las películas coreanas, pero también dinámica, alegre y con un corazón dispuesto a ayudar. Así es Becky Soundy, joven salvadoreña quien, a sus 25 años de edad, se ha logrado posicionar como una importante youtuber en las redes sociales, promoviendo videos en los que enseña sobre cómo tratar a las personas sordas, promoviendo la inclusión de este sector en la sociedad salvadoreña.

Para Becky, desde que sufriera un problema con un antibiótico mal administrado y el cual le provocó su sordera, ayudar a los que sufren su misma condición se ha convertido en una meta de vida.

Una vocación para ayudar a otros con YouTube como herramienta

“Me gradué de licenciada y, desde incluso antes de obtener mi título, comencé a sentir la necesidad por concientizar a El Salvador sobre lo difícil que es para una persona sorda desarrollarse en este país”, relata Becky.

Con el sentir de querer hacer algo más por su comunidad, Becky tomó la decisión de aprovechar la cantidad de ventajas que ofrecen la Internet y las redes sociales. “Comencé con un Facebook Live en el que invité a las personas a decirme sus dudas. Me preguntaron muchas cosas como si yo podía escuchar música o cómo llevaba mi vida siendo una persona sorda, y yo comencé a responder sus dudas, y así fue naciendo la idea de establecer un canal con videos y publicaciones constantes”, relató.

“Así fue como empecé poco a poco, y así fui creciendo. Muchas personas miran mis videos y muchos padres me preguntan sobre cómo ayudar a sus hijos en su educación. También hay profesores que tienen alumnos sordos que me preguntan y trato la manera de ayudarles”, destacó.

Becky al momento de iniciar una de sus grabaciones. (Foto: Cortesía)

De aulas digitales y aulas académicas

Sin embargo, la vida de Becky no solo se centra en Youtube (Becky Soundy TV), donde, actualmente, cuenta con más de mil suscriptores y una biblioteca de más de 40 videos ya producidos. Además, en Instagram cuenta con más de 2,000 seguidores, al igual que en Facebook.

“Trato que los videos sean diferentes, que se enfoquen sobre cultura sordas, sobre enseñanza de lenguaje de señas, tips para maestros o padres de familia de niños sordos y manejo de la educación especial. Pero también enseño lenguaje de señas en universidades y empresas para capacitar a docentes y empleadores de personas sordas para facilitar la comunicación entre ellos y puedan ayudar a estas personas a desarrollarse”, detalló.

“He brindado capacitaciones de lenguaje de señas para promover la inclusión de personas sordas en distintas áreas de trabajo en muchas empresas acá en El Salvador. Además, varios educadores de Centroamérica y el mundo me dejan sus dudas y consultas vía Facebook o correo electrónico, por lo que todos los días me tomó un tiempo para responderles y ayudarles a manejar situaciones con personas sordas, especialmente niños”, agregó.

El Salvador, un país con muchas barreras para personas sordas

Sin embargo, para Becky, en el país aún hay muchas barreras para las personas sordas. “En El Salvador, falta un carácter más sensible en las personas oyentes hacia los sordos. No saben cómo tratar con una persona sorda. A veces nos tienen miedo y nos miran extraño. No intentan interactuar con nosotros y es porque falta sensibilización y conocimiento del tema”, agregó, señalando también que “falta enseñanza sobre capacidad auditiva, sobre cultura de sordos, sobre cultura de señas”.

En el caso de Becky, su experiencia personal le mostró muchos de los problemas que viven las personas sordas en El Salvador. “Hubo momentos en mi desarrollo académico en que se me hizo difícil salir adelante. El momento más complicado es cuando uno llega a los salones de clases con personas oyentes. Lastimosamente, las escuelas y colegios en El Salvador, y aun las universidades, no cuentan con programas de enseñanza para personas sordas, por lo que es una lucha constante por salir adelante”, expresó.

Becky ha impartido charlas para gerentes de diversas empresas para enseñarles a comunicarse con empleados sordos. (Foto: Cortesía)

“Los problemas con la educación para personas sordas se dan porque no hay muchos lugares para enseñar a los niños sordos y los incluyen junto con niños oyentes, pero no es lo adecuado, porque no se hacen formas curriculares para enseñanza de sordos y les genera un problema a las personas con esta discapacidad”, aseguró.

La Fundación Manos Mágicas apoya el trabajo de Becky con las personas sordas. (Foto: Cortesía)

“Quiero que todos los sordos en El Salvador puedan desarrollarse”

Dentro de sus planes a futuro, Becky destaca su deseo por establecer una escuela de enseñanza especial para personas sordas, la cual cuente con todas las comodidades y herramientas para formar personas sordas productivas en la sociedad. “Quiero crecer y poder establecer una escuela para niños sordos, con todas las condiciones ideales para su desarrollo y aprendizaje. Espero que Dios me lo permita”, dijo.

“Quiero animarlos a todas las personas a que tengan curiosidad por la cultura sorda para que todos nos animemos a aprender más sobre este tema. Investiguen, conozcan, todos podemos hacer cambiar la sociedad y lograr que las personas sordas rompan las barreras y podamos convivir y ayudarnos mutuamente para construir un país más inclusivo”, aseguró.

Becky al momento de recibir su título como Educadora Especial. (Foto: Cortesía)