Esta es la miniserie más exitosa de Netflix en los últimos días

Nuevamente el gigante de streaming causa revelo con sus producciones originales, esta vez con una miniserie que ha logrado un gran éxito en los últimos días.

El nombre es “Las cosas por limpiar”, que expone la relación y el infinito amor entre una joven madre y su hija. Los sacrificios que hace como sin el apoyo de su pareja, como enfrenta el abuso de su ex novio y la enfermedad mental de su madre.

Es protagonizada por Sarah Margaret Qualley, como Alex; Nick Robinson como Sean y Andie MacDowell como Paula. Al igual que en la serie, Sarah y Andie son madre e hija en la vida real.

La trama es una adaptación de la novela Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother´s Will to Survive de Stephanie Land.

Es una historia biográfica, basada en la experiencia de la autora que buscaba salir adelante con sus hijos luego de salir de una relación abusiva.

Fue creada por Molly Smith Metzler y estrenó en Netflix el 1 de octubre. Se encuentra entre las producciones más vistas.

La crítica especializada ha calificado esta serie con una buena recepción. Destacando su historia real y el tema social que sigue. Además de la actuación de su protagonista.

Compartimos el tráiler de la serie.