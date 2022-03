Esta es la noche de Martin Garrix

Luego de presentarse en importantes festivales de Estados Unidos, Chile, Brasil y Colombia, este día es el turno de El Salvador para recibir a Gerard Garritsen, conocido artísticamente como Martin Garrix, creador de éxitos como "Animals", "Forever", "Together", "Pizza", "In the name of love", "Scared To Be Lonely" o "Like I Do".

Garrix, que desde los ocho años de edad comenzó con sus primeras creaciones musicales, ha roto todos los esquemas de la música y, aunque al principio vio esto como un hobby, ahora "no tendría la menor idea de qué hacer por la vida", según le dijo a El Comercio, de Perú, país donde ya se presentó hace unos días.

Influenciado por su amigo y mentor, Tiësto, a los 12 años Garrix ya podía componer y años después, al terminar la escuela, ingresó a la Academia Herman Brood, especializada en producción musical, donde conoció a su gran amigo Julian Jordan, con quien lanzó su primera canción "BFAM", que significa Brothers From Another Mother (hermanos de diferente madre). De hecho, ya cuenta con su propio sello discográfico, STMPD RCRDS.

"Definitivamente Tiësto ha tenido una gran influencia en mi música. Ver su concierto en las Olimpiadas de Atenas 2004 fue lo que me animó a empezar a hacer mi propia música. Nunca voy a olvidar ese sentimiento, esa energía que tuve con verlo encima del escenario. Después de eso me sentí listo para empezar a experimentar con la música a mi manera, pero en realidad lo veía como un hobby, nunca esperé que me llevara hasta donde estoy hoy en día", le dijo al mismo periódico.

Es así que, con tan solo 25 años de edad, el neerlandés que se presentará esta noche en el Complejo Estadio Cuscatlán, ha construido una fructífera y prometedora carrera musical, con colaboraciones con varios artistas entre los que destacan Dua Lipa, Ed Sheeran, OneRepublic, Christina Aguilera, Dimitri Vegas & Like Mike, Dillon Francis, Usher, Afrojack, Ed Sheeran, Tiësto, The Weeknd, Troye Sivan, David Guetta, Bebe Rexha y el fallecido dj Avicii, por mencionar algunos.

Entre sus últimos lanzamientos destacan temas como "Make You Mine" ft. Bleu Clair y RA ; y "Fire" ft. Elderbrook, lanzados bajo el alias de YTRAM, dejando de lado su nombre artístico que lo llevó a la fama mundial, para sumergirse en sonidos totalmente diferentes, mismos que servirán para poner a bailar a los asistentes esta noche en su show.