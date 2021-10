Esta es la película más aterradora de la historia, según la ciencia, y se puede ver en Netflix

Mientras que en 2020 Sinister fue elegida como la película más espeluznante, un nuevo estudio actualizó los resultados Pixabay

Un estudio determinó cuál es la película más aterradora de todos los tiempos. Tras analizar 40 de los títulos más relevantes del género, especialistas en el tema definieron un ranking de los films que más asustaron a los espectadores, guiándose por distintos parámetros como la actividad cardíaca. Para sorpresa de muchos, no se trata de una película de culto de difícil acceso: muy por el contrario, la producción más escalofriante de la historia forma parte del catálogo de Netflix.

En 2020, el proyecto Science of the Scare (”la ciencia del susto”) debutó con su experimento: 50 personas vieron unas 120 horas de cine de terror -unas 30 películas- mientras un equipo medía sus palpitaciones y registraba los “saltos” cardíacos cuando algo en pantalla les provocaba un espasmo de miedo. De ese primer relevamiento, la ficción que se llevó el premio mayor fue Sinister, dirigida por Scott Derrickson y estrenada en el año 2012.

En los últimos días, la consultora Broadband Choices actualizó la información del estudio con datos de 2021. En esta oportunidad, el número de espectadores ascendió a 250 y el de películas, a 40. Bajo supervisión médica y de los responsables de la investigación, los voluntarios fueron convocados a “cuartos de gritos” donde se proyectaron los títulos seleccionados para la nueva edición del proyecto. Así, tras varias semanas de visualización, se decidió que el largometraje más aterrador es Host.

¿De dónde salió la conclusión? Cada uno de los participantes del experimento fue conectado a un dispositivo de monitoreo de frecuencia cardíaca. El promedio de latidos fue de 64 por minuto “en reposo”, pero esa cifra se elevó a 88 mientras miraban Host, por encima de la reacción a otros títulos del ranking.

El film se estrenó originalmente en julio de 2020 en la plataforma de streaming especializada en producciones de terror Shudder, pero llegó a Netflix en febrero de este año. Con la dirección de Rob Savage, está protagonizado por Haley Bishop, Jemma Moore y Emma Louise Webb, y guionado por Savage, Gemma Hurley y Jed Shepherd. A lo largo de 57 minutos, un grupo de amigos hace una sesión de espiritismo por Zoom durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus. El encuentro los lleva a vivir experiencias espeluznantes cuando un macabro espíritu invade sus casas.

Las 10 películas más aterradoras según la ciencia

Host

1. Sinister (Siniestro)

2. Insidious (La noche del demonio)

3. The Conjuring (El Conjuro)

4. Hereditary (El legado del diablo)

5. Terrified (Aterrados)

6. It Follows (Está detrás de ti)

7. A Quiet Place Part 2 (Un lugar en silencio - Parte 2)

8. Paranormal Activity (Actividad paranormal)

9. The Conjuring 2 (El Conjuro 2)

