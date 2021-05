Esta fue #lamoviequememarcó

A través de la red social Instagram, los seguidores de este periódico nos contaron qué película los marcó más y por qué. De entre las anécdotas personales recibidas y tras cumplir otros requisitos solicitados en la dinámica, se seleccionó a los ganadores de la promoción que participaron bajo la etiqueta #lamoviequememarcó.

Los favorecidos recibieron un póster de su película favorita impreso por la división especializada en impresiones de Grupo LPG imprimotodo.com

Ellos son Mario Ramírez, Braulio Hernández, Jorge Mármol, José Luis Regalado Herrera, José David Escoto Payés, Óscar Palacios y Danny Iván Cubías.

Las películas que eligieron los ganadores y de las cuales se les imprimió su póster son "Gone in 60 seconds", "Ben Hur", "V de Vendetta", "Whiplash", "Once upon a time in America", "Star Wars: a new hope" y "Spiderman 2".

Todos los ganadores expresaron su agradecimiento vía mensaje directo de Instagram por haber sido seleccionados en este giveaway.

"#lamoviequememarcó ha sido sin duda Once Upon A Time In America, la última dirigida por Sergio Leone, es una película que transmite mil veces más que el repertorio de bazofias que tenemos últimamente en las carteleras. Lo tiene todo, una emotiva y hermosa banda sonora gracias al genio Ennio Morricone, un gran reparto, interpretaciones majestuosas, una fotografía de ensueño, una ambientación realista, un paso del tiempo que te llega a lo más a dentro del ser humano y una amistad por delante de cualquier mujer, engaño y traición que es posiblemente lo que más me marcó en esta película, la amistad entre Max y Noodles", dijo José David Escoto sobre su película favorita y uno de los ganadores.