Esta modelo desafía la censura con desnudo total

Para muchos, Ireland Baldwin es una digna heredera de la belleza de su madre, Kim Basinger. La modelo de 22 años causó sensación por no tener pudor para mostrar su cuerpo al desnudo y ligeramente censurado. Las fotografías fueron publicadas en su Instagram personal y en ellas aparece posando en una playa de San Diego, en otras tomas se deja ver vestida con tan solo una camiseta blanca y mojada. Las sensuales instantáneas formaron parte de una sesión artística ante el objetivo del fotógrafo Tyler Kandel. El concepto del neoyorquino se centra en reflejar la belleza de la anatomía femenina en fotos a blanco y negro sin retoques. La joven mostró su cuerpo y sus numerosos tatuajes. “Esto es lo que soy y no me voy a avergonzar”, dijo.

