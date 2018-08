Esta noche "valdrá la pena" con Marc Anthony

Y como siempre, en su corazón "El Salvador se cuela". Marc Anthony en sus giras por Latinoamérica tiene un lugar especial para sus admiradores salvadoreños y este millonario tour "Legacy" no sería la excepción.

En esta velada, el cantante, de 49 años, interpretará temas legendarios de su carrera musical, así como los más recientes. Algunas de las piezas más esperadas son: "Vivir mi vida", "Y cómo es él", "A quién quiero mentirle", "Ahora quién", entre otros temas. De igual forma, explorando con ritmos urbanos, puede interpretar "La gozadera", que grabó con Gente de Zona.

Momentos para relajarse. Aunque así pareciera, Marc Anthony no todo el tiempo está sobre los escenarios. Él también sabe tomar descansos con pequeños entretenimientos. Como por ejemplo, le gusta mucho jugar golf. "La fama es adictiva. El dinero es adictivo. La atención es adictiva. Pero el golf es inigualable", dijo en una ocasión. Además, le encantan los aviones y de no haber sido cantante, probablemente hubiera sido piloto. Pintar es otra de sus habilidades muy bien escondida.

Inversiones. En julio de 2009 el cantante boricua hizo otro movimiento empresarial, al convertirse en socio minoritario de los Miami Dolphins (equipo de fútbol americano). "Es un momento muy emocionante y espero ponerme a trabajar y unirme a la familia de los Dolphins como si fuera la mía propia", expresó el cantante en aquella ocasión sin revelar los detalles del porcentaje que adquiría. Emilio y Gloria Estefan también son propietarios.

Admirador. Desde los inicios de su carrera musical sintió gran admiración por Rubén Blades. En 2016 finalmente compartieron escenarios en Ciudad de México. A la fiesta de los salseros se sumó Carlos Vives, y los tres artistas brindaron un espectáculo en tierra azteca. Blades es conocido por sus facetas como actor ("Fear the Walking Dead"), músico, productor, compositor y político.

Del canto a villano. El actor puertorriqueño y la actriz australiana Radha Mitchell estelarizaron la película "Man on Fire" ("Hombre en llamas") donde compartieron reparto con Dakota Fanning y Denzel Washington. La cinta estrenó en 2004 y está basada en la novela homónima de A. J. Quinnel, finalmente, fue reconocida por la crítica. Ganó un premio BMI Film Music Award, un año más tarde.

A 15 años de su muerte. En cada uno de sus conciertos recuerda a Celia Cruz. En el video de su canción "Valió la pena" nuevamente la reconoce: "Y como dice Celia, ‘my english is not very good looking’". En 2001 "la Guarachera de Cuba" y Marc Antony interpretaron "Quimbara". Ambos compartían una estrecha amistad y tras su fallecimiento, él rindió un homenaje especial. Cruz falleció en julio de 2003 a los 78 años a consecuencia de un cáncer. Su expresión "azúcar" sigue presente.

Inicios. Según se detalla en el sitio Marc Anthony online, comenzó su carrera como solista cantando en inglés. En ese momento no cantaba salsa sino un género conocido como freestyle. Su mayor éxito llegó al grabar sus primeros tres álbumes "Otra nota", "Todo a su tiempo", y "Contra la corriente". Después de estos lanzamientos, su nombre ganó popularidad y lo posicionaron como el primer solista de salsa que abarrotó el Madison Square Garden.

Canto presidencial. En 2016 recibió una especial invitación. El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo invitó a encender las luces del árbol navideño. Para la ocasión interpretó en la Casa Blanca una versión del clásico "Auld Lang Syne". El salsero fue convocado por "ser uno de los artistas más influyentes de su tiempo y un verdadero embajador de la música latina y su cultura", detalló la revista People en español.

Familia y amor. Sus hijos son su pilar. Es padre de cinco hijos y aunque no todos viven a su lado, está presente en sus mejores momentos. En 2000 Marc contrajo matrimonio con la modelo y exmiss Universo Dayanara Torres, tuvieron dos hijos. Ryan Adrián y Cristian Marcus. Lastimosamente, la pareja se separó en 2004. Ese mismo año inició una relación con Jennifer López.

A Jennifer López lo unía una fuerte amistad. Unieron sus voces y cantaron el hit "No me ames" y la neoyorquina aparece en el video musical de la canción "No me conoces". Su romance inició en 2004 y concibieron a los mellizos Max y Emme, se separaron en 2011, pero siguen compartiendo proyectos. Un año más tarde conoció a la modelo Shannon de Lima y su matrimonio terminó en 2017. Ella participó en su video "Flor pálida".

Premios y demás. Su nombre fue elegido para ser una estrella. Sus padres lo llamaron Marco Antonio Muñiz en honor del "embajador del romanticismo". Su trayectoria, misma que emprendió en 1993, ha sido honrada con 12 premios Billboard a la Música Latina, 3 premios Billboard, 29 premios Lo Nuestro y un premio a la Excelencia. Dos premios Grammy, uno por "Amar sin mentiras" como mejor álbum de pop latino del año, y otro por "Valió la pena", como mejor álbum tropical del año en 2005, entre otros.