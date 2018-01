Estas son las principales candidatas a los premios Oscar 2018

Los votantes del Oscar postularon nueve producciones a mejor película: "The Shape of Water", ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", ''Lady Bird", ''Get Out", ''The Post", ''Dunkirk", ''Call Me By Your Name" y "Phantom Thread".

La película de Guillermo del Toro se agenció 13 nominaciones. Su historia se desarrolla en 1950; una conserje establece una relación única con un ser anfibio que se encuentra cautivo.

''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", que se agenció el Globo de Oro a mejor drama, quedó con siete nominaciones. Trata sobre una madre que reta a las autoridades locales cuando estas no resuelven el asesinato de su hija.

''Lady Bird", ganadora del Globo de Oro a mejor drama o musical, se quedó con cinco nominaciones. Trata sobre una joven con inclinaciones artísticas que intenta encontrar su camino.

''Get Out" obtuvo cuatro nominaciones. La cinta de terror y misterio narra la historia de un joven afroamericano visita a la familia de su novia blanca que lo llevarán a descubrir un secreto inquietable.

'The Post", cinta de Steven Spielberg que se estrena esta semana en El Salvador, se quedó apenas con dos nominaciones. Narra la decisión de varios medios estadounidenses de publicar los archivos del Pentágono en los setentas.

''Dunkirk" se quedó con ocho nominaciones. La cinta de Christopher Nolan desarrolla su trama durante la Segunda Guerra Mundial.

''Call Me By Your Name" consiguió cuatro nominaciones. El drama romántico aborda el tema de la homosexualidad.

"Phantom Thread" compite en seis categorías. Se centra en la historia del famoso modisto Reynolds Woodcock y su hermana.