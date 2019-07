Estas son todas las películas de la fase 4 que anunció Marvel en la Comic Con

En la Comic Con de San Diego, Marvel dio la sorpresa más grande para los fans: Reveló de golpe el calendario de películas del Universo Cinematográfico de Marvel, una por una, para los próximos dos años; así como las series para Disney+ que dejaron a todos boquiabiertos.

La primera "movie" que dio a conocer Kevin Feige (que es una especie de Stan Lee del UCM) fue "Black Widow" para mayo de 2020.

Siguen las sorpresas en la Sala H en #SDCC, #BlackWidow (título en español a confirmar)de #MarvelStudios con Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle y Rachel Weisz. Dirigida por Cate Shortland. En cines en mayo 2020. pic.twitter.com/yMwh0z1Rqx — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) July 21, 2019

Scarlett Johansson "vuelve" a su espía rusa en una precuela, que tendrá lugar incluso antes de la aparición del personaje en Iron Man 2; de hecho, mostrará los famosos sucesos de Budapest, a los cuales se hace referencia en varios films de Marvel. "Me encanta la idea que los fans vean un lado vulnerable de Natasha" dijo Johansson.

Esta fue la única película de la que se mostró material, con tan solo 30 días de rodaje en su producción, y en el mismo se ve a ambas Viudas Negras y la forma en que se apuntan, pelean y destrozan una cocina. Persecuciones en moto, corridas por las calles, y la presentación del villano, Taskmaster.

Luego vino el anuncio de "Eternals", creación de Jack Kirby. Feige anunció: "Nos vamos a poner 100 % Kirby", haciendo referencia a la obra visual y creativa de un nombre tan importante que Stan Lee para el ADN de Marvel cómic.

Se acaba de anunciar en la Sala H de #SDCC, #TheEternals de #MarvelStudios con Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh y Don Lee. Dirigida por Chloé Zhao. En cines noviembre 2020. pic.twitter.com/ZZnAu6JKa9 — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) July 21, 2019

Los Eternos son parte del Marvel cósmico (Guardianes de la Galaxia y Thanos), y tienen varios nombres nuevos al ser la primera franquicia ídem desde Capitana Marvel: Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Salma Hayek (Ajax), Brian Tyree Henry (Phastos), Don-seok Ma, Lauren Ridloff y Kumail Nanjiani (Kingo). Se cree que el rodaje comenzará en breve. La directora es Chloe Zao y ya hay guionistas: Matthew y Ryan Firpo. Madden declaró: "Son una raza de aliens inmortales".

"Shang- Chi and the Legend of the Ten Rings" vendrá para el 12 de febrero del 2021. El primer personaje oriental protagónico del Universo Marvel es uno que estaba en sus planes desde el principio: Shang-Chi, una especie de Bruce Lee. Se confirmó en este panel a su villano, el Mandarín (enemigo clásico de Iron Man) interpretado por Tony Leung, la presencia de la actriz Awkwafina y el nombre de quién hará de Shang-Chi: Simu Liu, un actor chino-canadiense (que fue elegido el pasado martes). La dirige Destin Daniel Cretton.

Se anuncia en la Sala H del #SDCC, #ShangChi And The Legend Of The Ten Rings (título en español por confirmar) de #MarvelStudios, con Simu Liu, Awkwafina y Tony Leung, dirigida por Destin Daniel Cretton. En cines en febrero 2021. pic.twitter.com/aI0Ia336hi — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) July 21, 2019

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" estará en la pantalla grande el 7 de mayo de 2021.

Recién anunciado en la Sala H en #SDCC, #DoctorStrange In The Multiverse Of Madness (título en español por confirmar) de #MarvelStudios con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Scott Derrickson regresa como director. En cines en mayo 2021. pic.twitter.com/AZGEeLms7S — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) July 21, 2019

La secuela de Doctor Strange fue definida como el "primer film de terror" de Marvel. Muchos sueñan que aquí será donde Keanu Reeves hará su aparición en el MCU. Por ahora, vuelve el director Scott Derrickson, el actor Benedict Cumberbatch (a quién le cantaron el "Feliz Cumpleaños" en el evento) y, aquí la sorpresa: reaparece la Scarlett Witch de Elizabeth Olsen. De esta forma, llega finalmente el concepto del multiverso, que muchos creen será clave para que puedan finalmente usarse los personajes Marvel de Fox.



"Thor: Love and Thunder" llegará al cine el 5 de noviembre de 2021.

Aquí se anunció el retorno de Natalie Portman, que ingresó al escenario portando el famoso martillo nórdico, Mjolnir, y se confirmó que su Jane Foster será la versión femenina del Dios del Trueno.

Recién anunciado en la Sala H en #SDCC, #Thor Love And Thunder (título en español por confirmar) de #MarvelStudios con Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Natalie Portman. Taika Waititi regresa como director. En cines en noviembre 2021. pic.twitter.com/NtWSOgPYq0 — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) July 21, 2019

LAS SERIES PARA 2021



"The Falcon and The Winter Soldier" fue confirmada por Anthony Mackie (Falcon) y Sebastian Stan (Winter Soldier) que será la primera serie Marvel de Disney +.

La gran sorpresa la dio la aparición de un video del actor Daniel Bruhl, que vuelve después de Capitán América: El soldado de invierno a interpretar al villano Baron Zemo, ahora incluso usando la típica máscara/paño violeta que distingue al personaje en los cómics.

Recién anunciado en la Sala H en #SDCC, #TheFalconAndTheWinterSoldier (título en español a confirmar) de #MarvelStudios, una serie original con Anthony Mackie, Sebastian Stan y Daniel Brühl. pic.twitter.com/5Tv3mI0YOD — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) July 21, 2019

Wandavision es otra sorpresa y será una serie protagonizada por Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) y Paul Bettany (el fallecido Vision) será una continuación directa de los eventos de Endgame, y será de época. Se la definió como un "mega evento". "Distinto a cualquier cosa que hayamos hecho antes" dijo Kevin Feige. La gran adición de la serie es Monica Rambeau, la hija de la mejor amiga de la Capitana Marvel ya convertida en una adulta (e interpretada por Teyonah Parris).

Recién anunciado en la Sala H en #SDCC, #WandaVision de #MarvelStudios, una serie original con Elizabeth Olsen, Paul Bettany y Teyonah Parris. pic.twitter.com/E8o2BNw5Dc — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) July 21, 2019

"Loki" llegá para la plataforma de Disney. El adorado Loki de Tom Hiddleston, en palabras del mismo actor es "todavía ese personaje que vimos en Avengers: Endgame, después que Hulk lo zamarreara y se diera a la fuga. Es una de las oportunidades creativas más interesantes que se han cruzado por mi camino."

Más sorpresas en la Sala H en #SDCC, #Loki de #MarvelStudios, una serie original con Tom Hiddleston. pic.twitter.com/iWLTaUiy1D — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) July 21, 2019



"What If...?" Basada en un popular paraguas creativo cuya consigna consistía en imaginar escenarios alternativos a hechos claves del universo Marvel, llega la primera serie animada del UCM. Se mostró una imagen con una docena de nombres XL de la saga del Infinito involucrados y en ella había realeza marvelita como Chris Hemsworth y Samuel L. Jackson prestando sus voces.

Se anuncia en la Sala H en #SDCC, #WhatIf? (título en español a confirmar) de #MarvelStudios, la primera serie animada del MCU con Jeffrey Wright como la voz de The Watcher y muchos actores de todo el MCU que repiten sus roles como locutores. pic.twitter.com/cA6iFv6EBJ — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) July 21, 2019

Finalmente "Hawkeye" aterriza en Disney+ La sospechada serie que tiene a Jeremy Renner (Hawkeye) como protagonista se presentó con un clip animado y con un logo, y el imaginario de ambas piezas remitieron directamente al cómic del guionista Matt Fraction y el estilo visual de David Aja.

Una sorpresa más anunciada en la Sala H en #SDCC, #Hawkeye de #MarvelStudios con Jeremy Renner, una serie original que también presentará a Kate Bishop. pic.twitter.com/m0sHXc3WfV — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) July 21, 2019