Este actor de “Sin senos sí hay paraíso” casi muere por tumor cerebral

Esteban Díaz es Sebastián Sanín, hijo de Catalina Santana (Carmen Villalobos) en “Sin senos sí hay paraíso” y según reveló a un programa colombiano tuvo un tumor cerebral cuando era niño.

“Cuando tenía 5 años me descubrieron un tumor cerebral (del tamaño de un huevo). Yo llegué a un hospital con mi mamá. Mi mamá veía que cuando yo me levantaba caminaba como mareado”, contó el adolescente de 15 años de edad.

Según contó el actor al realizarle un TAC los médicos descubrieron que padecía un tipo de cáncer en el cerebro, el cual le había originado que solo pudiera utilizar la mano izquierda. La derecha le temblaba mucho.

El tumor era operable, pero la intervención era delicada, ya que habían riesgos: podía quedar inválido, con medio cuerpo paralizado o en coma. Sin embargo, su situación fue catalogada como un milagro por lo médicos, ya que despertó sin secuelas.

“Le dijeron a mi mamá que me daban 8 días para que yo me despertara. Si no me despertaba en los 8 días quedaba en coma totalmente”, recordó y agradeció a Dios por no desampararlo en ese momento.

“El Señor es tan misericordioso, tan grande, que yo me desperté a los 20 minutos. Los médicos se sorprendieron y se acercaron a mis papás y les dijeron: ‘yo no creo en los milagros pero esto que acaba de pasar es un milagro’”, enfatizó el joven colombiano que ha alcanzado la fama gracias a esta telenovela de Telemundo.