Este era el destino original del personaje de Julia Roberts en “Pretty Woman”

Lee también

“Pretty Woman” es una de las cintas que marcó época. A pesar del tiempo -la cinta estrenó en 1990- siempre surgen datos alrededor de estos proyectos. Esta vez se dio a conocer uno que pudo haber cambiado por completo la película tal como la conocemos hoy.Según confirmó el expresidente de Wat Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, el guión original de la cinta dirigida por Garry Marshall finalizaba en un drama devastador: la muerte de Vivian Ward, el personaje de Julia Roberts.“No puedo decirte cuánto tiempo pasamos debatiendo”, dijo Katzenberg a Page Six del New York Post. "'Pretty Woman' fue una película para público adulto sobre una prostituta del Boulevard de Hollywood. Por cierto, en la versión original -que es bastante oscura - creo que ella moría de sobredosis", expresó.Pero Disney no estaba conforme con un final de ese tipo.