Este es el inolvidable momento de Alberto Cortez en El Salvador

Uno de los principales compositores de la música en castellano guarda en su memoria preciadas experiencias en El Salvador. “He vuelto innumerables veces a El Salvador y he cantado y lo sigo haciendo en sus teatros, y he sido protagonista de muchas cosas vividas allí”, escribió Alberto Cortez en su en su blog personal para introducir un recuerdo que marcó su vida artística, ocurrido en una de sus presentaciones en el país, específicamente en la Universidad de El Salvador.Alberto Cortez, conocido también como “El gran cantautor de las cosas simples”, se presentará este próximo viernes 2 de marzo en el Hotel Crowne Plaza, a partir de las 8 p.m. Las entradas están a la venta en los quioscos de Todo Ticket, y el recital es gracias a La Pizzería.El imborrable momento que presenció Cortez en El Salvador sucedió al ofrecer uno de sus emocionantes conciertos ante un incontable público universitario, que deseaba escuchar el mensaje de su música sin importar el ambiente conflictivo que se vivía en aquellas épocas por la guerra de los ochenta. “A lo largo de mi dilatada carrera, como cantor, he vivido momentos álgidos de emoción y entrega por mi parte y por parte de la audiencia, pero muy pocos como aquella mágica noche en la universidad. No recuerdo cuántos conciertos profesionales ofrecimos en aquel viaje, pero sí recuerdo que el último era en un palacio de deportes, y tuvimos que suspender a última hora porque estalló la guerra”, confesó el artista.El artista, de origen argentino, es un compositor, cantante y poeta de boleros, baladas y trovas de larga trayectoria musical. Algunas de sus principales melodías más reconocidas son: “En un rincón del alma”, “El abuelo”, “Mi árbol y yo”, “Callejero” y “Cuando un amigo se va”.Cortez ofrece una interesante descripción de su llegada a San Salvador: “Cuando uno llega a la ciudad de San Salvador procedente del moderno aeropuerto, antes de entrar en la ciudad se topa uno con un monumento a los caídos en la guerra civil que azotó aquel país desde mediados de los años sesenta. Este monumento, según nos explicó nuestro accidental guía, fue realizado con hierro proveniente de la fundición de las armas de ambos bandos como símbolo inequívoco de la voluntad de paz del pueblo salvadoreño”, relata.Cada detalle para este artista parece inolvidable, según sus letras: “La primera vez que visité aquel país quedé prendado por su belleza y pujanza, aunque esa pujanza haya sido manipulada hasta derivar en una guerra entre hermanos. No puedo recordar el nombre del teatro en el que ofrecí mi primer recital, pero sí recuerdo con meridiana claridad la emoción de la gente respondiendo generosa a la sugerencia poética de cada canción”.Este 2 de marzo, en el Hotel Crowne Plaza, sus recuerdos se convertirán en canciones para deleitar a los salvadoreños.