Este es el milagro que le ocurrió a Erika Ruíz ¡Entérate!

Presentadora de televisión, modelo profesional, reina de belleza y empresaria son solamente algunas de los roles en los que se desempeña Erika (Dalila Godoy) Ruíz, la salvadoreña que recibió el título de Miss Belleza Latina en Estados Unidos en 2015.Actualmente Erika reside en Boston y tiene 23 años de edad. Es el rostro principal de una marca de tratamientos para la piel. Los negocios iban bien, pero había algo que a Erika le preocupaba. En sus chequeos médicos, le diagnosticaron algunas complicaciones de salud y los especialistas le habían dicho que esto podría afectar su fertilidad.“Hace aproxiamadamente un año los doctores me dijeron que yo podía tener un problemas de infertilidad y que muy probablemente si yo quería tener un bebé no iba a poder tenerlo...”, dijo a Plus.Hace una semana Erika recibió la grata noticia de que será madre y, no solo eso, además está sanada de su padecimiento.“La verdad que yo esté embarazada puedo decir que es un milagro de Dios porque déjame contarte que era casi imposible que yo quedara embarazada por el medicamento, luego incluso me habían dicho encontraron células cancerígenas en mi útero y ahora no tengo nada, todo desapareció y el bebé está bien”, explicó.Ella confesó que tanto ella como su pareja no se lo esperaban pero que están felices con la noticia. “Para mi novio y para mí ha sido una sorpresa muy grande. Ha sido mágico, obra de Dios. Mi familia está feliz todos los días me acaricia la pancita y le habla. Estamos agradecidos”, agregó.