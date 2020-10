Ester Expósito confiesa cuál es su debilidad

Para todos es conocido que la actriz española con más seguidores en Instagram, Ester Expósito, es una gran seguidora del género musical reggaetón, pero muchos se preguntan cuáles son sus canciones favoritas.

A través de sus redes sociales, la actriz ha dado diferentes pistas sobre cuales son los temas que más ha escuchado, muchos coinciden en que sus artistas favoritos son Daddy Yankee y J Balvin.

Incluso, su figura ha tenido tanta influencia en el género que la canción de J Balvin y Ozuna, ‘Una Locura’, tiene una referencia directa hacia ella.

Ante esto, Netflix decidió compartir un “masterclass” de Expósito sobre el reggaetón, en el cual, la actriz especificó que la canción que quisiera escuchar antes de morir ‘Pobre diabla’ de Don Omar.

"Me pondría un clásico para rememorar mi vida, un clásico que nunca pasa de moda", aseguró la madrileña.

También dijo que una de las canciones que más le gusta es ‘Llamada de emergencia’, de Daddy Yankee, la cual la pone “melancólica”.

"Hay varias sentimentales, pero me quedo con Llamada de emergencia. Me gusta muchísimo el reggaetón antiguo. En el nuevo también se están haciendo cosas geniales, pero de ese puedo disfrutar ahora. El antiguo queda lejos y está bien recurrir a él porque si no se nos olvida y hay cosas increíbles”, agregó.

"Me gusta el reggaetón adentrado. No tanto los hits comerciales, que están muy bien, pero me gusta ahondar y hay bastante joyitas como 'Otra vez' de Justin Quiles. Me flipa, es una de mis favoritas”, explicó Expósito.

Además, agregó que, de las más recientes, se queda con ‘Anaranjado’, de Jowell y Randy con J Balvin; y ‘No se da cuenta’, de Ozuna y Daddy Yankee.