Esto es lo más triste que escucharás hoy: Chris Cornell y su hija, Toni, cantando “Nothing Compares 2 U”

Con motivo de la celebración del Día del Padre, la hija de Chris Cornell, líder y vocalista de Soundgarden y Audioslave publicó una versión de la canción de “Nothing Compares 2 U”, la cual grabaron antes que el cantante muriera.

Toni Cornell, de 13 años de edad, demuestra que ha heredado la capacidad vocal de su padre y el sentimiento que vive en ella su ausencia. "Papi, te amo y te extraño mucho. Eras el mejor padre que cualquiera podría tener. Nuestra relación fue muy especial, y tú siempre estuviste ahí para mí", escribió Toni justo el día del Padre (que coincidió con la celebración en nuestro país el 17 de junio).

"Me diste coraje cuando no tenía. Creíste en mí cuando yo no lo hice. Extraño tu amor todos los días. Grabar esta canción contigo fue una experiencia especial e increíble que desearía poder repetir 100 veces y sé que tú también lo harías. Feliz papá del día del padre, nada se compara contigo", escribió la adolescente.

La canción reúne en YouTube más de 400 reproducciones desde que fue compartida

Y, hace una hora, también compartió esta tierna y emotiva imagen del cantante junto a ella: