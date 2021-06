Esto es lo nuevo en la TV y Streaming esta semana [+FOTOS]

Disney+:

En la encantadora película de Pixar “Luca” de Enrico Casarosa, dos jóvenes monstruos marinos se divierten frente a la Riviera italiana, transformados temporalmente en chicos de 13 años para hacerse pasar como humanos y aprovechar todos los placeres veraniegos de la costa mientras ocultan sus identidades. “Luca”, que se estrena el viernes en Disney+, debutará al igual que “Soul” de Pixar directamente en streaming y, a diferencia de otros estrenos animados de Disney, no será con costo extra para los suscriptores. Al ubicar la trama de la cinta en la década de 1950, Casarosa (director del corto de Pixar “La Luna”) se inspiró en el cine clásico italiano.

Netflix:

A tiempo para el Día del Padre llega “Fatherhood” (“Paternidad”) el viernes a Netflix. Kevin Hart tiene un papel más dramático como un hombre cuya esposa muere en el parto dejándolo solo para criar a su hija. La película, basada en el libro de 2011 “Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love”, es también producida por Hart, quien dijo que se sintió atraído a mostrar a los papás negros bajo una luz más positiva en pantalla.

Paramount+:

¿Te gustaría saber lo que están haciendo Carly Shay y sus amigos una década después del final de la popular serie de comedia adolescente de Nickelodeon “iCarly”? Una secuela del servicio de streaming Paramount+ está aquí para satisfacer tu curiosidad. La nueva “iCarly” trae de vuelta a Miranda Cosgrove como la protagonista, una veinteañera que hace malabares entre el amor y su vida.

Los miembros originales del elenco, Jerry Trainor como el hermano de Carly, Spencer, y Nathan Kress como su amigo Freddie también la acompañan, junto a nuevos personajes interpretados por Laci Mosley como la mejor amiga de Carly y su compañera de piso Jaidyn Triplett como la hijastra de Freddie, una profesional de las redes sociales. La temporada de 13 episodios se estrena el jueves.

Apple TV+:

Después de interpretar a Gloria Steinem en la miniserie “Mrs. America”, Rose Byrne da vida a otro ícono: una empresaria deportiva. En la comedia oscura desarrollada en la década de 1980 “Physical”, Byrne interpreta a Sheila, la diligente esposa de un aspirante a político que, en privado, tiene problemas de imagen corporal. Entonces llegan los aerobics y un video al rescate. Sheila muta hasta convertirse en una potencia económica y modelo de gurú de autoayuda moderna.

Las primeras tres horas se estrenan el viernes en Apple TV+, seguidas de un episodio semanal. El elenco incluye a Rory Scovel, Dierdre Friel y Della Saba.

ABC:

“Soul of a Nation”, la nueva revista de ABC enfocada en la vida negra en Estados Unidos, incluye una entrevista con el expresidente Barack Obama como parte de un especial en honor al Juneteenth celebrado el 19 de junio, día en que se abolió la esclavitud en la mayor parte de Estados Unidos en 1865.

Obama habló con el presentador de “Good Morning America” Michael Strahan para el programa de dos horas, que también incluye un reporte de la colaboración entre negros, blancos y asiáticos estadounidenses creado en el último año de turbulencia social y una mirada a los orígenes y el significado de la comida soul. “Juneteenth: Together We Triumph” se transmitirá a las 7:01 p.m.