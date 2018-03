Esto es lo que opina Fher Olvera sobre Chile y Bolivia

Lee también

El cantante del grupo mexicano de rock Maná, Fher Olvera, dijo que “históricamente sería justo” que Chile conceda una salida al mar a Bolivia y defendió la necesidad de que los latinoamericanos tengan un proceso de integración.“Chile es muy grande. No quiero que me den (cuestionen) los chilenos, pero voy a decir lo que siento en mi corazón. (Chile) es muy, muy grande, es larguísimo, es un gran país, un pedacito que le dieran (a Bolivia) y lo mismo Perú, para arriba, para tener una salida al mar”, sostuvo Olvera.El vocalista fue consultado al respecto en La Paz, en la que admitió que poco antes había conversado precisamente sobre el punto con su compañero Sergio Vallín, quien dijo que “era injusto que Bolivia no tuviera salida al mar”. Bolivia demandó a Chile en 2013.