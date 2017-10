Esto es lo que piensa Majo Alger sobre las "cuentiadas" en la calle

Como es habitual en su vida cotidiana, hoy Majo Alger compartió con su audiencia un video donde hace una reflexión sobre los besos y piropos que muchas mujeres reciben en las calles del país.

A su publicación, la expresentadora de “Quiúbole” le añadió la leyenda “Quien no vive en Sivar y no ha ido al centro no entenderá este video”. A esto añadió el hashtag #HeDicho.

Lo que parecía ser un video para causar empatía y gracia, terminó por convertirse en la herramienta para recibir criticas y no es para menos. “Eso se llama acoso sexual”, dijo una usuaria. “Gracias por reforzarle la idea a los hombres de que creen que está "bien" acosar a las mujeres”, continuó otra, mientras otros la invitaban a informarse mejor pues enfatizaban que “eso es penado por la ley” (y así es según la Ley Especial Integral paa una vida Libre de Violencia para las Mujeres, conocida como LEIV).

El video supera las 10 mil reproducciones. Aunque esta no es la primera vez que Majo recibe fuertes comentarios por las reflexiones que realiza en sus redes sociales.