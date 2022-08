"Esto es robado": Jennifer López molesta por video filtrado de su boda

Jennifer López y Ben Affleck se casaron por segunda vez el pasado sábado 20 de agosto, en la lujosa mansión que tiene el actor en Georgia, Estados Unidos. A la celebración acudieron personas del círculo social más íntimo de las celebridades, entre la que destacó la presencia del actor Matt Damon.

En los últimos días se han filtrado algunas imágenes de lo que fue el matrimonio. Una situación que no ha caído para nada bien en la cantante, pues ha tildado el hecho como una “violación a su privacidad” y un incumplimiento de los acuerdos firmados.



Un tema que puede acarrear problemas legales porque invitados y personal de atención realizaron un pacto de confidencialidad para mantener reservada la divulgación de contenido ligado al evento.



En las grabaciones se puede observar a ‘JLo’ cantando lo que para algunos medios especializados es una canción inédita que le habría dedicado a su esposo. El tema fue titulado por algunos portales como ‘Can’t Get Enough’ y ya se ha vuelto una de las sensaciones virales de internet.

Así reaccionó JLo

El hecho ha causado tanta sensación entre los fanáticos de la pareja, que se empezó a especular si la filtración era una posible estrategia publicitaria de la ‘Reina del Bronx’ para promocionar su nuevo sencillo; no obstante, fue la empresaria quien personalmente desmintió los rumores.

Algunos de los videos fueron publicados por ‘TMZ’, portal que sigue la vida de las celebridades en Estados Unidos, por lo que la artista no guardó los escrúpulos y comentó el post manifestando su molestia.



“Esto fue tomado sin nuestro permiso, punto (...) quienquiera que lo haya hecho (filtrar el video de la boda) se aprovechó de nuestro momento privado”, comentó López.



“No sé de dónde lo están sacando todos porque teníamos acuerdos de confidencialidad y les pedimos a todos que no compartieran nada de nuestra boda”, agregó.

Tal y como ocurrió con su primera boda secreta en Las Vegas, la actriz iba a compartir con los suscriptores de su portal ‘On The Jlo’ los momentos destacados de la celebración.



López, de 53 años, ha considerado esto como un robo y espera realizar acciones legales, pues el individuo que filtró el contenido firmó un contrato de confidencialidad que evidentemente fue violado, además de supuestamente haber sacado un provecho económico al respecto.



“Todo lo que publico en privado está en 'On The JLo' y está listo para compartirlo con mis fanáticos. Lo cual haré cuando esté lista para hacerlo. Esto fue robado sin nuestro consentimiento y vendido por dinero”, concluyó.