Esto trae DC a la gran pantalla para 2017

Lee también

Tanto Marvel como DC volverán con propuestas este 2017. En el caso de este último, serán dos proyectos cinematográficos con los que esperan cautivar a la audiencia.La primera cinta es “Wonder Woman” con la actriz israelí Gal Gadot volviendo a repetir su personaje de “Batman v Superman” (2016).Esta cinta es una de las más grandes apuestas de la temporada. A la vez, se trata de todo un reto para DC. Desde que las películas de superhéroes se volvieron populares, las heroínas no habían tenido una película protagonizada por ellas.El riesgo aumenta dado que los intentos anteriores, como “Catwoman” (2004) de DC o “Elektra” (2005) de Marvel, fueron fracasos en taquilla.Por ello Wonder Woman deberá demostrar su potencial. Un aspecto interesante es que el trabajo de Galdot en la cinta de 2016 fue de los mejor evaluados. La segunda propuesta de DC para este año es “La Liga de la Justicia” que reunirá no solo a Batman, a Superman y a Wonder Woman, sino a Flash y a Aquaman, entre otros.La sinópsis dice así: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.