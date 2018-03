Lee también

La página Castellano Actual, de la peruana Universidad de Piura, aludiendo a esa única acepción del DLE, advierte de un nuevo significado de estoquear, procedente del inglés “stock, ‘cantidad de mercancías que se tienen en depósito’”, que define como “juntar/reunir/almacenar las existencias, las mercancías o cierta cantidad de productos”. Imagino que la Academia Peruana de la Lengua no tardará en solicitar la inclusión de tal neologismo, pero hay otro más.Desde la irrupción de las redes sociales en nuestra vida cotidiana, hay personas que se dedican a “acosar” a otras en sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, etc. “Este comportamiento –afirma el portal http://conceptodefinicion.de– implica observar el perfil, publicaciones y fotos de una o varias personas en particular que puede tornarse obsesivo o simplemente se realiza por hobby”. Según la misma fuente, este verbo deriva del inglés to “stalk”, que también podría traducirse por “espiar” o “perseguir” a alguien “con la intención de intimidar a la víctima”. Esta sería, desde nuestro contexto, otra acepción por sugerir a una nueva edición del DLE o, si se prefiere, a la próxima del Diccionario de americanismos.