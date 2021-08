Estos famosos no se bañan todos los días, vea por qué no lo hacen

Varias estrellas de Hollywood han evitado ir a la ducha con frecuencia por diversas razones.

Pueden aparecer relucientes en la pantalla y en las alfombras rojas, sin embargo, en sus vidas cotidianas el baño diario no es una prioridad.

Incluso, hace algunas semanas un profesor de la Universidad de Yale reveló que no se baña hace cinco años porque, según él, no es necesario.

Conozca algunas de las estrellas que han confesado su ‘aversión’ a la ducha.

Mila Kunis y Ashton Kutcher

La pareja de actores Mila Kunis y Ashton Kutcher revelaron que no se bañan con frecuencia.

La pareja se conoció en la infancia, cuando protagonizó ‘That ‘70s show’. Foto: EFE

Kunis ha participado en películas como ‘Cisne negro’ y ‘Malas Madres’. Kutcher es reconocido por sus papeles en producciones como ‘Two and a Half Men’, ‘Más barato por docena’, ‘The Guardian’ y ‘Jobs’.

La revelación la hicieron en el podcast ‘Armchair Expert’, con Dax Shepard.

“Me lavo las axilas y la entrepierna todos los días y nada más”, dijo Kutcher.

Por su parte, Kunis aseguró que cuando era niña no contaban con agua caliente en su hogar. De ahí su distanciamiento de la ducha que aplicó, además, a sus dos hijos.

Ante los comentarios a raíz de sus declaraciones, Kutcher bromeó en redes sociales mediante un video. En las imagenes se mostró sorprendido al ver cómo cae agua de la ducha.

Leonardo DiCaprio

El ganador del premio Óscar por su protagónico en ‘El renacido’ es un férreo defensor del medioambiente.

"Solo se ducha un par de días a la semana para conservar agua y considera que el desodorante no es natural", contó una fuente cercana a la revista ‘The National Enquirer’.

Archivo LPG.

DiCaprio tiene una fundación que pretende proteger espacios silvestres en la Tierra y ha financiado decenas de proyectos para dicho propósito. Por ejemplo, el hombre aportó 43 millones de dólares para salvar las Islas Galápagos.

Su labor ha sido reconocida por Naciones Unidas y, de hecho, fue nombrado ‘Mensajero de Paz’ por este organismo internacional. También recibió el premio ‘Clinton Global Citizen’.

En los últimos años, las publicaciones de sus redes sociales se han centrado en divulgar información para proteger el medioambiente. En algún momento, compartió la historia del colombiano Francisco Vera, el reconocido ‘Niño Ambientalista’.

Charlize Theron

Theron recibió el premio Óscar a mejor actriz por su papel en la película ‘Monster’. Recientemente ha salido en la pantalla grande por producciones como ‘Bombshell’, ‘La vieja Guardia’ y ‘F9’.

Archivo LPG.

Hace un tiempo, la actriz le contó al presentador David Letterman que podía pasar varios días sin acercarse a la ducha.

“Soy una chica dura y puedo estar sin bañarme durante una semana, estoy bien con eso”, mencionó.

Theron, nacida en Sudáfrica, aprovechó para comentar que era muy mimada porque su profesión le permitía viajar en la primera clase del avión y hospedarse en hoteles lujosos. Por lo tanto, a veces le gustaba emprender otros viajes y aventuras.

“Cuando tengo un poco de tiempo libre, me gusta ensuciarme, acampar o viajar a países que no tienen lujos. (…) Hay un momento y un lugar para todo y, a veces, hay un momento para no bañarse”, sentenció.

Jake Gyllenhaal

El actor y productor de cine estadounidense, con 40 años, ha consolidado su carrera con las cintas ‘Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo’, ‘Prisoners’, ‘Everest’ y ‘Spider-Man: Lejos de casa’.

“Cada vez encuentro que el baño es menos necesario”, opinó Gyllenhaal en entrevista con ‘Vanity Fair’.

Gyllenhaal ha estado en 'Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo’, ‘Prisoners’, ‘Everest’ y ‘Spider-Man: Lejos de casa’. Foto: EFE

Según él, si se tienen buenos modales pero mal aliento, no se llegará a ningún lado.

Así que es necesario estar bañado, pero hacerlo seguido tendría efectos nocivos para su piel.

“También creo que hay todo un mundo afuera sobre no bañarse, el cual es realmente útil para el mantenimiento de la piel. Ya nos limpiamos de manera natural”, comentó.

Brad Pitt

Hace algunos años, Brad Pitt estaba grabando ‘Malditos bastardos’, película dirigida por Quentin Tarantino. Uno de sus compañeros era el actor Eli Roth, quien compartió con la revista ‘People’ detalles poco conocidos de la higiene de Pitt.

Brad Pitt en la gala de los Premios del Sindicato de Actores, en 2020. Foto: EFE

“(Pitt dijo que) cuando estás sudando y no tienes tiempo para darte una ducha, simplemente coges una toallita para bebé y te la frotas debajo de las axilas”, señaló Roth.

El comentario había surgido porque Pitt tenía una escena con Roth y le dijo que olía muy mal. Por ello le hizo la recomendación para no bañarse cuando se tienen extensas jornadas de rodaje.