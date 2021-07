Estos son los animes que llegan a Netflix en agosto

Estamos por finalizar el mes de julio, por lo que como ya es costumbre, la plataforma de streaming Netflix ha revelado qué es lo nuevo que trae para atrapar a las audiencias. En esta oportunidad nos concentramos en los anime.



Netflix constantemente busca diversificar su catálogo de producciones, por lo que es normal encontrarse con contenido para todos los gustos, ya sean novelas, películas, series, documentales y demás producciones cinematográficas.

Para este mes de agosto, Netflix reveló que trae una serie de producciones anime que seguramente conquistará a los amantes de las caricaturas de origen nipón, en su mayoría, y hará recordar la infancia de muchos con algunos de sus títulos.

Una de las más destacadas es “The Witcher”, que se estrena hasta el 23 de agosto, la cual está animada por Studio MIR, escrito por Beau DeMayo y dirigido por Kwang Il Han. De esta producción no se han brindado mayores detalles, pero desde la publicación de su tráiler muchos están a la espera de su estreno.

Además, para iniciar el mes, se tendrá disponible la primera temporada de "Darwin's Game", una producción que se basa en un estudiante de 17 años, Sudo Kaname, quien recibe la invitación de un amigo para participar en un juego en línea mediante una aplicación llamada Darwin's Game.

Asimismo, “Shaman King”, el anime de la obra del ‘mangaka’ Hiroyuki Takei, que se estrena el 9; también “Monster Hunter: Leyendas del gremio”, que se suma al catálogo de Netflix el 12; la primera temporada de “Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai” , el 15; y “EDens Zero”, el día 26.