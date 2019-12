Estos son los filmes que se esperan en 2020

Decenas de películas se estrenarán en este 2020 en la pantalla grande. Filmes de todo tipo de género para los más variados públicos y que desde ya, generan grandes expectativas sobre lo espectacular que será para el séptimo arte los 12 meses por delante.

En enero: "Los ángeles de Charlie", el 1º; "Bad Boys for life" y Dolittle, el 15; "Little women", el 22; "A beautiful day in the neighborhood" y "Gretel & Hansel", el 29, son solo una probadita de lo variopinta y muy disputada cartelera que nos espera.

Claro que esas no serán todas las películas en ese primer mes y, la lista se extiende a otros títulos que con el correr de los meses iremos descubriendo.

Por el momento, te dejamos algunos de los principales filmes para que vayas agendando las visitas a tu sala de cine preferido:

Enero

"Bad Boys For Life"

Este filme llega el 15 de enero con Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence), juntos, para combatir al crimen en esta tercera entrega de la saga llena de persecuciones, carreras, noches iluminadas con luces de neón, atardeceres en las costas de Miami, además de acción trepidante.

Otros estrenos del mes:

1-"Charlie’s Angels"

10-"The informer",

"Like a boss"

16-"Dolittle"

23-"Little Women"

29-"Gretel & Hansel"

Febrero

"Sonic the hedgehog"

El 13 de febrero se estrena esta película en la que el erizo azul, Sonic, intenta navegar por las complejidades de la vida en la Tierra con su nuevo mejor amigo, un humano llamado Tom Wachowski, con el que unirá fuerzas para evitar que el malvado Dr. Robotnik le capture y use sus poderes para dominar el mundo.

Otros estrenos del mes:

6- "Birds of Prey",

"Free Guy"

13- "The grudge",

"Fantasy Island",

"Underwater"

20- "Bloodshot",

"The Call of the Wild"

27- "The Invisible Man"

Marzo

"Mulan"

Estrena el 27 de marzo. En este "live action", una joven valiente arriesga todo, por amor a su familia y a su país, para convertirse en una de las más grandes guerreras que China haya conocido.

Otros estrenos del mes:

5-"The Way Back",

"Blumhouse Fantasy

Island Horror"

19-"A quiet place 2",

"I Still Believe"

Abril

"Black Widow"

El 30 de abril llega al cine y promete hacer justicia a la espía Natasha Romanoff. Conoceremos su pasado en medio de un despliegue de efectos especiales, persecuciones, batallas y hasta un poco de comedia y nostalgia. Se cree que en esta cinta veremos a las espías unir fuerzas contra la institución que las creó.

Otros estrenos del mes:

2-"The Lovebirds",

"No Time to Die"

16- "Peter Rabbit 2:

The Runaway",

"Trolls World Tour"

Mayo

"The Spongebob Movie: Sponge on the run"

El 20 de mayo, la esponja más divertida de Fondo de Bikini vuelve a la gran pantalla para viajar junto a Patricio, su inseparable y fiel amigo a la ciudad perdida de Atlantic City, para encontrar a Gary, el caracol.

Otros estrenos del mes:

7- "Greyhound",

"Legally Blonde 3"

14-"Scoob"

"The Woman

in the window"

28- "Artemis Fowl"

Junio

"Wonder Woman 1984"

El 4 de junio se estrena. ¡La Mujer Maravilla está de regreso! En esta nueva entrega nos trasladamos a la década de los años 80, en plena Guerra Fría, donde Diana tendrá que enfrentarse a la villana Cheetah (Kristen Wii) y al inesperado regreso de Steve Trevor.

Otros estrenos del mes:

11- "Candyman",

18- "Soul"

25- "Fatherhood",

"In The Heights",

"Top Gun Maverick"

Julio

"Minions: The Rise of Gru"

Programada para exhibirse el 2 de julio. Se cree que contará cómo fue que los Minions le ayudaron a Gru a convertirse en un súper villano desde que era pequeño. Aún no se sabe si Kevin, Stuart y Bob serán los protagonistas de la misma, como sucedió en la primer parte, pero seguramente estarán presentes dentro de la historia.

Otros estrenos del mes:

16- "TENET"

23- "Jungle Cruise"

30- Morbius

Agosto

"Ghostbusters: Afterlife"

La última película de la franquicia llega el 20 de agosto. Callie es una madre soltera que se muda a un pequeño pueblo con sus dos hijos, Trevor y Phoebe. Allí, en mitad de la nada, se encuentra la granja que han heredado de su abuelo. En seguida esta familia conocerá algunos de los secretos relacionados con ellos mismos y con este lugar, ya que el legado de su abuelo conecta con los orígenes de los Cazafantasmas.

Otros estrenos del mes:

6-"The empty man",

"Infinite"

13-"Nobody"

20-"Bill & Ted Face

The Music"

Septiembre

"Monster Hunter"

Será el 3 de septiembre cuando se exhiba por primera vez esta adaptación cinematográfica de la serie de videojuegos de Capcom del mismo nombre. Se centra en un equipo militar de las Naciones Unidas, capitaneado por Natalie Artemis. El equipo cae accidentalmente en un portal que los lleva a una dimensión alternativa donde monstruos gigantes deambulan por el mundo.

Otros estrenos del mes:

10- "The Conjuring:

Devil made me do it"

17- "The King’s Man"

24- "Praise This"

Octubre

"Escape Room 2"

Llega el 22 de octubre y es la continuación del éxito de terror "Escape Room" sobre una edición mortal del divertido juego en el que los participantes tienen que librarse de acertijos en las habitaciones.

Otros estrenos del mes:

1-"Bios"

8- "Death on the Nile"

15- "Halloween Kills"

Noviembre

"The eternals"

El 5 de noviembre esta raza que evolucionó genéticamente de los mismos ancestros que los humanos llegará al cine. Fueron creados hace más de cinco millones de años gracias a los experimentos de los Celestiales, los mismos quienes dotaron a todos los seres vivos de la creación el dote de la evolución

Otros estrenos del mes:

5- "Ron's Gone Wrong"

19- "Happiest Season"

26- "King Richard"

Diciembre

"The Croods 2"

Un día antes de Navidad, la pintoresca familia prehistórica de Los Croods vuelve a hacer de las suyas en la pantalla grande. Este divertido clan formado por la joven e inquieta Eep, su gruñón padre Grug, su comprensiva aunque despistada madre Ugga, además del friki Thunk y la bebé Sandi, regresan en una nueva aventura troglodítica.

Otros estrenos del mes:

17-"Dune",

"West Side Story"

25- "News of the World"