Estos son los perdedores de los Globos de Oro (y los ganadores también)

- Cine: Aunque partía como una de las favoritas de la noche, sin duda la gran perdedora de la 75 edición de los Globos de Oro fue "The Post", el thriller político de Steven Spielberg sobre los secretos del Pentágono. Pese a sus seis nominaciones -las mismas que la gran triunfadora, la indie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", la película protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks se fue sin galardones.

Tampoco fue la gran noche de "La forma del agua", la romántica fábula del mexicano Guillermo del Toro, que no obstante sí se coronó como el Mejor Director de estos Globos de Oro. La película cosechó además una segunda estatuilla de las siete a las que optaba: la de Mejor Banda Sonora para Alexandre Desplat. Con todo, que no arrasara como se esperaba no significa que no pueda hacerlo en los Oscar.

- TV: Al contrario que otros años, esta vez los Globos de Oro sí coincidieron -y mucho- con los triunfadores de los pasados Emmy. Y si las exitosas "Juego de Tronos" (HBO) y "Stranger Things" (Netflix) habían cosechado ya escasas nominaciones, ambas se fueron con las manos vacías frente a las dos grandes vencedoras: "The Handmaid's Tale" (Hulu) y "Big Little Lies" (HBO).

Los ganadores en la 75 edición de los Globos de Oro

La 75 edición de los Globos de Oro que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se celebró el domingo por la noche en Los Ángeles (EUA) y la lista completa de ganadores es la siguiente:

CINE

Mejor película dramática: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Mejor película de comedia o musical: "Lady Bird".

Mejor actor de drama: Gary Oldman, por "Darkest Hour".

Mejor actriz de drama: Frances McDormand, por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Mejor actor de comedia o musical: James Franco, por "The Disaster Artist".

Mejor actriz de comedia o musical: Saoirse Roan, por "Lady Bird".

Mejor actor secundario: Sam Rockwell, por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Mejor actriz secundaria: Allison Janney, por "I, Tonya".

Mejor director: Guillermo del Toro, por "The Shape of Water".

Mejor guion: Martin McDonagh, por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Mejor Banda Sonora Original: Alexandre Desplat, por "The shape of Water".

Mejor canción original: "This Is Me", de Benj Pasek y Justin Paul, en "The Greatest Showman".

Mejor película animada: "Coco", de Lee Unkrich y Adrian Molina.

Mejor película extranjera: "In the Fade", de Fatih Akin (Alemania y Francia).

TELEVISIÓN

Mejor drama: "The Handmaids Tale".

Mejor serie de comedia o musical: "The Marvelous Mrs. Maisel".

Mejor miniserie: "Big Little Lies".

Mejor actor de serie dramática: Sterling K. Brown, por "This Is Us".

Mejor actriz de serie dramática: Elisabeth Moss, por "The Handmaids Tale".

Mejor actriz de comedia o musical: Rachel Brosnahan, por "The Marvelous Mrs. Maisel".

Mejor actor de comedia o musical: Aziz Ansari, por "Master of None".

Mejor actriz de miniserie: Nicole Kidman, por "Big Little Lies".

Mejor actor de miniserie: Ewan McGregor, por "Fargo".

Mejor actor secundario de serie televisiva: Alexander Skarsgrd, por "Big Little Lies".

Mejor actriz secundaria de serie televisiva: Laura Dern, por "Big Little Lies".

PREMIO Cecil B. DeMille: Oprah Winfrey.